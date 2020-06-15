Покупателей просят соблюдать дистанцию и расплачиваться картой

15 июня в Англии открылись магазины одежды и обуви, книжные магазины и торговые центры. Люди с нетерпением ждали этого дня: очереди перед филиалами Primark в Лондоне и Бирмингеме образовались еще в семь утра. В Манчестере некоторые ждали открытия TK Maxx и больше часа. The Daily Mail сообщает, что Primark, Zara, John Lewis и даже топ-бренд Louis Vuitton снизили цены на 70% в честь открытия, вызвав настоящий ажиотаж среди покупателей.



Теперь ритейлеры работают по-новому, пишет BBC. Для соблюдения дистанции у касс установлены защитные экраны и перегородки, а на полу появилась специальная разметка. Руководство магазинов просит пользоваться антисептиками и не брать в руки вещи, если вы не собираетесь их покупать. Корзины теперь дезинфицируют после каждого клиента.

Во многих магазинах одежды закрыты примерочные, а Primark закрыл даже туалеты, однако John Lewis и Selfridges его примеру не последовали.

Торговая компания Arcadia, владеющая магазинами Topshop, Miss Selfridge и Dorothy Perkins, теперь не принимает наличные — расплатиться можно только по карте.

Исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон утверждает, что в этом месяце магазины вряд ли получат прибыль. «Люди не уверены в своем финансовом положении, а значит, продажи еще какое-то время будут низкими», — добавила Дикинсон.