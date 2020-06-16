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Более 600 тыс. британцев потеряли работу за время карантина

Более 600 тыс. британцев потеряли работу за время карантина
Фото:123rf.com

2,8 млн человек претендуют на пособия

Более 600 тыс. британцев потеряли работу за время карантина, сообщает BBC со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS). За шесть недель количество человек, претендующих на пособия, выросло на 126% и составило 2,8 млн.

Уровень безработицы удерживается на отметке 3,9% благодаря Job Retention Scheme — 9,1 млн человек были отправлены в оплачиваемый отпуск без потери рабочего места, говорят аналитики Королевской налогово-таможенной службы (HMRC). Однако экономисты утверждают, что окончательные цифры по безработице будут известны только в октябре, когда завершится схема поддержки.

Если в первом квартале 2020 года на рынке труда насчитывалось свыше 800 тыс. вакансий, то во втором — всего 476 тыс.

По данным Института исследований занятости (IES), до эпидемии коронавируса на одну вакансию претендовало в среднем два человека, а теперь — не менее восьми. Хуже всего ситуация с безработицей обстоит в Блэкпуле, Танете и Бирмингеме.

«Общественное здравоохранение потихоньку восстанавливается, однако ситуация с занятостью только усугубляется», — отметил Тони Уилсон, директор IES. В апреле этого года ВВП Великобритании упал на рекордные 20,4% — это в три раза выше, чем во время кризиса 2008—2009 годов.

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