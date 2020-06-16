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Сбор за въезд в центр Лондона подорожает до £15

Фото:commons.wikimedia.org

С 22 июня плату будут взимать и по выходным

С 22 июня сбор за въезд в центр Лондона подорожает до £15 и будет взиматься ежедневно с 7:00 до 22:00, сообщает The Evening Standard. Об этом заявил сегодня мэр столицы Садик Хан.

Он подчеркнул, что это «временная мера», однако дату ее окончания в мэрии не назвали.

По данным Transport for London, количество машин вернулось к показателям до карантина и может вырасти еще больше — поскольку правительство советует воздерживаться от поездок в общественном транспорте.

Мэрия Лондона надеется, что новые меры сократят автомобильный трафик на треть, уменьшат вредные выбросы в атмосферу на 11% и сделают центр города более безопасным для пешеходов и велосипедистов.

Ранее многие люди, включая кандидата в мэры от Консервативной партии Шона Бейли, просили Садика Хана сделать исключение для полицейских, едущих на работу или домой. Хан отказался — стражи правопорядка будут платить сбор наравне со всеми.

Однако некоторые исключения все же были сделаны. На время эпидемии сбор за въезд в зону ультранизкой эмиссии (ULEZ) могут не платить машины скорой помощи, работники домов престарелых и благотворительных организаций, чья деятельность связана с эпидемией коронавируса.

Сбор за въезд в центр Лондона подорожает до £15
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