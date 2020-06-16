40% школьников почти не общались с учителями во время карантина

Закрытие школ негативно скажется на качестве образования

40% учеников почти не общались со своими учителями во время карантина и не выполняли домашние задания, пишет The Guardian.

Треть школьников не занималась уроками, и только 42% учеников исправно выполняли все задания — такие данные приводит Национальный фонд научных исследований в области образования (NFER). Схожие данные приводит Университетский колледж Лондона (UCL). По его данным, за время карантина 2 млн школьников не делали домашние задания или занимались уроками менее часа в день.

Переход на дистанционное обучение только усугубил социальное неравенство, говорится в исследовании UCL. У 71% учеников государственных школ было не более одного дистанционного занятия в день, а у трети учеников частных школ (31%) — по три-четыре урока.

«Закрытие школ из-за пандемии коронавируса негативно повлияет на целое поколение молодых людей. Правительству надо разработать план по возвращению учеников и разработать эффективную систему дистанционного обучения», — говорит профессор Фрэнсис Грин, ведущий автор исследования UCL.