Любители скачек Royal Ascot продемонстрировали шляпки, не выходя из дома

В этом году мероприятие проходит без зрителей

Из-за эпидемии коронавируса королевские скачки Royal Ascot проходят без Ее Величества Елизаветы II, зрителей и парада шляпок. Участники гонок на лошадях выступают в масках, а результаты забегов публикуются онлайн.

Однако пандемия не смутила любителей скачек: они начали мастерить шляпки дома и выкладывать их в «Инстаграм» под хэштегами #SharedWithThanks and #hatsfromhome, пишет BBC.

Организаторы скачек поддержали флэшмоб, а также напомнили о четырех благотворительных организациях — The National Emergencies Trust Relief Fund, NHS Charities Together, The Care Workers Charity и The Berkshire Community Foundation Coronavirus Fund — которые помогают людям в борьбе с коронавирусом.

Фото: instagram.com/catherineeatwell

instagram.com/therosebea

instagram.com/jimrad3

instagram.com/colour_and_pop