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В Лондоне появились автоматы по продаже масок

В Лондоне появились автоматы по продаже масок
Фото:instagram.com/maskey.uk

Стоимость одной маски — от £6

По мере ослабления карантина защитные маски становятся частью нашей жизни. В Англии их необходимо носить во время поездок в общественном транспорте. Кроме того, власти рекомендуют закрывать лицо во всех случаях, когда не получается соблюдать дистанцию.

Если раньше маски приходилось заказывать через интернет, то теперь их можно получить в обычном вендинговом автомате, пишет Metro. Компания MASKEY установила автоматы в десяти торговых центрах Лондона, Эссекса и Суррея, а также на трех станциях метро — Loughton, Chigwell и Woodford. Стоимость одной маски — от £6 до £8, в зависимости от дизайна и расцветки. Адреса автоматов можно найти на сайте компании.

По словам основателя MASKEY Адама Фримена, все маски шьют в Лондоне. Сотрудники компании работают в маске и перчатках, а сами товары проходят термическую обработку перед отправкой в автоматы. 10% от каждой продажи идут благотворительной организации Lenderhand, которая поддерживает работников NHS и семьи, пострадавшие от коронавируса.

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