Английская Премьер-лига возвращается

Игроков будут тестировать на коронавирус дважды в неделю
Сегодня после стодневного перерыва возобновляются матчи Английской Премьер-лиги, пишет BBC Sport. Закрытие сезона намечено на 26 июля — до этой даты должны состояться 92 матча.
Они теперь будут начинаться с минуты молчания в память жертв пандемии Covid-19. В течение первых двенадцати игр футболисты будут носить спортивную форму со слоганом Black Lives Matter — в честь погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Из-за эпидемии коронавируса игры пройдут без зрителей. По новым правилам на стадионах могут находиться максимум триста человек, рукопожатия запрещены.
Игроков будут тестировать на коронавирус дважды в неделю, в случае положительного результата футболисты должны изолироваться на неделю. В течение матча команды смогут делать пять замен вместо обычных трех.
Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Ливерпуль» с отрывом в 25 очков — команда показывает лучший результат за тридцать лет и может стать чемпионом. Первый матч — «Астон Вилла»-«Шеффилд Юнайтед» — состоится 17 июня в 18:00. Прямые трансляции матчей будут вести каналы Sky Sports, BT Sport, BBC Sport и Amazon Prime.
Расписание матчей можно найти на сайте BBC Sport.
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