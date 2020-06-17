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Английская Премьер-лига возвращается

Английская Премьер-лига возвращается
Фото:twitter.com/premierleague

Игроков будут тестировать на коронавирус дважды в неделю

Сегодня после стодневного перерыва возобновляются матчи Английской Премьер-лиги, пишет BBC Sport. Закрытие сезона намечено на 26 июля — до этой даты должны состояться 92 матча.

Они теперь будут начинаться с минуты молчания в память жертв пандемии Covid-19. В течение первых двенадцати игр футболисты будут носить спортивную форму со слоганом Black Lives Matter — в честь погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Из-за эпидемии коронавируса игры пройдут без зрителей. По новым правилам на стадионах могут находиться максимум триста человек, рукопожатия запрещены.

Игроков будут тестировать на коронавирус дважды в неделю, в случае положительного результата футболисты должны изолироваться на неделю. В течение матча команды смогут делать пять замен вместо обычных трех.

Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Ливерпуль» с отрывом в 25 очков — команда показывает лучший результат за тридцать лет и может стать чемпионом. Первый матч —  «Астон Вилла»-«Шеффилд Юнайтед» — состоится 17 июня в 18:00. Прямые трансляции матчей будут вести каналы Sky Sports, BT Sport, BBC Sport и Amazon Prime.

Расписание матчей можно найти на сайте BBC Sport.

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