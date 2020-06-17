HR-специалист Анастасия Бородина: «Вопрос в том, кто добежит до финиша»

Первая волна пандемии спадает, и некоторые сотрудники выходят на работу в офис. При этом большая часть продолжает трудиться дистанционно, а удаленный режим останется основной формой работы как минимум до конца года.

Что ждет сотрудников после выхода из карантина и какие специальности будут востребованы, нам рассказала Анастасия Бородина, эксперт в сфере организационного развития, оценки и управлении персоналом, управляющий директор компании Midot Россия и Казахстан.

— Как вам кажется, работодатели уже готовы вернуть сотрудников в офисы? Действительно ли работа в коллективе эффективнее дистанционной?

— Компании не готовы рисковать и выводить кадры в полном объеме в офлайн, а к онлайн-режиму готовы не все.

В офисе рабочий день начинается вовремя, есть перерывы, и в целом мы достаточно продуктивны в течение дня. И то же самое нужно создать в условиях изоляции, где с тайм-менеджментом сложнее. В результате возникает перегруз и люди работают большее количество часов.

Последнее исследование Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) посвящено опросу работодателей из Великобритании, страны, которая находится на одном из первых мест по загруженности сотрудников. С одной стороны, люди работают слишком много, с другой — менеджеры часто выбирают не самый эффективный способ управления сотрудниками. Это приводит к стрессам и выгоранию, снижающим продуктивность.

Если офисная среда помогает более рационально использовать время, то на удаленке все зависит от самоорганизации. Еще наблюдается специфика контроля: менеджеры теряют непосредственное управление, они не видят сотрудника, поэтому возникает идея внедрить дополнительную систему контроля, чтобы человек отчитывался, например, каждый час или отвечал на входящие сообщения не позднее 15 минут. IT-решения в этой области сейчас очень востребованы.

Профессиональные, честные и достаточно вовлеченные сотрудники, впрочем, способны выполнять свои задачи и отчитываться о результатах без дополнительного контроля. Более того, тотальный контроль их серьезно демотивирует, поэтому компании, особенно те, которые давно на рынке и не один кризис пережили, делают фокус на максимальной поддержке таких сотрудников.

Несмотря на рост безработицы, квалифицированные кадры всегда в цене. Во время кризиса компании за них особенно держатся, потому что это тот ценный ресурс, за счет которого кризис можно пережить. Сейчас легко никому не будет — вопрос в том, кто добежит до финиша.

— Сотрудники быстро приспособились к удаленке или это до сих пор вызывает стресс?

— Любые изменения — это стресс. А современные реалии: пандемия, изоляция, кризис — повлияли на все важнейшие факторы благополучия человека, значимые для продуктивной работы, такие как физическое, эмоциональное и ментальное здоровье, финансовое благосостояние. Сейчас фактически нет такой сферы, где бы человеку не требовалась помощь. Кто-то потерял работу, и, к сожалению, возможно, это только начало.

При отсутствии экономического роста компании, чтобы выжить, будут сокращать свои затраты, в том числе и на персонал. Официальное количество безработных в Великобритании составляло в марте 2020 года 4%, однако, по оценкам специалистов, в ближайшие месяцы ожидается рост до 8%, а к концу года этот показатель может достичь и 20%.

Большая иллюзия — думать, что люди, перешедшие на удаленный режим, вернувшись к работе через два-три месяца, будут прежними. Поэтому все HR-программы направлены на дополнительную поддержку работников, чтобы повысить их эффективность и защитить от профессионального выгорания. У многих компаний либо есть штатные психологи, либо они готовы выделять средства на линии поддержки, и спрос на таких специалистов-психологов будет расти.

Важно оценить состояние сотрудника к моменту его выхода на работу, определить, в какой именно сфере требуется помощь, потому что у каждого человека свои сложности. Для кого-то острым вопросом являются финансы, для кого-то — медицинская поддержка, кто-то из-за стресса не готов продолжать работать с той же эффективностью.

Еще важен фактор вовлеченности, приверженности компании — насколько в период пандемии она заботилась о сотруднике? Ощущает ли сотрудник себя частью команды или его мотивация снижена; возможно, с ним недостаточно общались? Менеджеры должны не только организовать выполнение текущих производственных задач, но и заботиться о людях. Делать это дистанционно сложнее: требуются специальные навыки работы с распределенной командой.

— Какие профессии будут актуальны после карантина?

— Все зависит от изменения рынка, который уже трансформируется под воздействием экономического кризиса. Здесь нужно учитывать, какие отрасли наиболее пострадали и как быстро они начнут восстанавливаться. Нельзя однозначно сказать, какие профессии исчезнут, а какие останутся.

В сегодняшних условиях востребованы медики, с учетом пандемии стремительно развивается вирусология. Медицина, образование, ретейл, услуги и другие сферы претерпевают серьезное изменение формата. Например, в традиционном ретейле онлайн-доставка — это уже must have. Поэтому крайне необходимы специалисты в логистике, продуктологи, а также фасовщики, курьеры и т. д.

Я бы больше говорила о тех компетенциях, тех soft и hard skills, которые позволят эффективнее работать в удаленном формате, поскольку он станет доминирующим. При достаточном уровне профессионализма дистанционно выполнять свои обязанности могут все сотрудники, но одни будут более продуктивны, другие менее.

Успех компании зависит в том числе и от того, насколько в ней автоматизированы основные бизнес-процессы. Удаленная работа требует обеспечения комфортных условий работы, с одной стороны, и безопасности компании — с другой. Задействовав все каналы коммуникаций, необходимо сохранить продуктивность сотрудника. Поэтому в долгосрочной перспективе компании будут настроены на поиск специалистов с сильными цифровыми компетенциями.

По данным Burning Glass Technologies, в Великобритании оплата труда на позициях, требующих цифровых компетенций, на 29% выше тех должностей, где такие навыки менее востребованы.

Цифровизация и до кризиса была приоритетом в стратегии развития практически каждой компании, а пандемия этот процесс ускорила.

Подготовила Елена Неделя