Замри и отомри!

После ослабления карантина британская экономика подает первые признаки восстановления. Однако для возврата к прежним показателям потребуется продолжительное время. Рецессия, вызванная пандемией коронавируса, носит нетипичный характер, поэтому картина станет окончательно ясна только после полного снятия ограничений.

Все больше экономистов видят выход из кризиса в развитии «зеленой» инфраструктуры. Что сейчас происходит с экономикой королевства и что поможет ей оттолкнуться от дна?

Ранняя стадия

По данным Национальной статистической службы Великобритании, вследствие карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, в апреле ВВП страны сократился на 20,4%. «Это катастрофа невиданного в истории масштаба», — сказал директор аналитического центра Института фискальных исследований Пол Джонсон.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что Британия, имеющая огромную отрасль услуг, может пережить наихудший среди всех стран ОЭСР спад, с сокращением экономики на 11,5% в этом году.

Однако сильное снижение ВВП Великобритании в апреле, как заявил глава Банка Англии Эндрю Бэйли на конференции Всемирного экономического форума, было ожидаемым. Сейчас гораздо важнее новые тенденции. Бэйли отметил, что с ослаблением ограничительных мер наметились признаки восстановления экономики, а регулятор по-прежнему готов принять необходимые для ее поддержки меры. «Очевидно, что это ранняя стадия постепенного возвращения к жизни. Мы видим эти признаки», — приводит его слова телеканал Sky News.

Оптимистично настроен и министр финансов Великобритании Риши Сунак. Чиновник уверен в том, что £133 млрд дополнительных расходов на правительственные меры поддержки, включая схему выплат временно уволенным работникам, гранты, займы и снижение налогов для компаний, дают «хорошие шансы на быстрое выздоровление».

Банк Англии прогнозирует, что из-за необходимости соблюдать меры дистанцирования и из-за слабости потребительского спроса британская экономика после карантинного кризиса будет восстанавливаться в течение двух-трех лет. Особенно это затронет кафе и рестораны, а также другие места массового скопления людей. Часть компаний просто не переживет COVID-19.

Ощутимый урон

Первый промежуточный отчет EY ITEM Club, выпущенный между двумя ежеквартальными обновлениями, отражает ухудшение ситуации в Великобритании.

Как отметил главный экономист EY UK Марк Грегори, ситуация для бизнеса крайне тяжела, и прогнозировать развитие событий чрезвычайно сложно. Однако группа все же внесла существенные коррективы в свои ожидания по ВВП по сравнению с теми данными, которые эксперты обнародовали еще шесть недель назад.

Напомним, что в апреле эта группа экономистов EY ITEM Club, являющаяся, кстати, единственной негосударственной организацией по прогнозированию экономики, ожидала падения производства на 6,8% к 2020 году, но позже снизила показатель до 8%.

Кроме того, отчет EY содержит предупреждение, что потребительские расходы могут упасть на 17% во втором квартале и на 8,7% за год в целом, прежде чем они восстановятся в 2021 году.

Однако ключевой фактор, как сообщается в отчете, — безработица и сокращение рабочих мест. «Многие люди потеряли работу, несмотря на меры поддержки правительства, — сказал Ховард Арчер, главный экономический советник группы. — Это неизбежно окажет ограничивающее влияние на восстановление экономики».

Зеленый свет

Все больше британских экономистов, специалистов в области здравоохранения, ведущих экспертов по климату, государственных советников и благотворительных организаций призывают к экологическому восстановлению. Именно оно, по их мнению, необходимо, чтобы вывести страну из рецессии и перевести ее на новую экономическую модель, предполагающую низкий уровень выбросов углерода.

Так, руководители 57 ведущих британских благотворительных организаций обратились к премьер-министру, требуя «зеленого восстановления» и убеждая использовать экономические пакеты спасательных мер для развития низкоуглеродной инфраструктуры и стимулирования создания долгосрочных «зеленых» рабочих мест после коронавирусного кризиса.

При этом компании, получающие государственную помощь во время кризиса COVID-19, должны иметь «низкоуглеродные цели», а все элементы любого экономического пакета по восстановлению — проходить проверку на соответствие планам Великобритании снизить выбросы до нуля к 2050 году.

«Мы знаем, что «зеленое восстановление» имеет экономический смысл и поддерживается как в Великобритании, так и за рубежом ведущими предприятиями, учеными, министрами и представителями здравоохранения, — сказала Таня Стил, исполнительный директор WWF Великобритании и один из авторов обращения, и подчеркнула: — Но сейчас и после пандемии необходимы конкретные действия».

По словам участников кампании, инвестиции в «зеленое восстановление» могут поддержать как минимум 210 тыс. «зеленых» рабочих мест и принести до £90 млрд в год от экономического омоложения и улучшения здоровья населения.

Отдельный доклад межпартийного аналитического центра Social Market Foundation (SMF) отражает мнение, что финансировать «зеленое восстановление» должны пенсионные фонды. Именно они, объединяясь в суперфонды, способны инвестировать большие суммы в долгосрочные проекты, такие как строительство дорог и сетей связи.

В 2020 году заканчивается срок действия Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. С 2021 года международно-правовой режим в климатической сфере будет определять Парижское соглашение. Его цель на этом этапе состоит в том, чтобы полностью исключить поступление парниковых газов в атмосферу при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, обеспечив перевод мировой экономики на низкоуглеродный путь развития.

На сегодня о намерении достичь нулевых выбросов к 2050 году объявили уже 120 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 15 субнациональных регионов, 398 городов, 786 предприятий и 16 инвесторов. Дания, Франция, Новая Зеландия, Швеция и Великобритания закрепили это обязательство в законодательстве. ЕС принял в 2019 году всеобъемлющий план декарбонизации, получивший название «Зеленая сделка».

Выйдя из состава ЕС, Великобритания планирует налаживать новые контакты и заключать соглашения с Европой. Таким образом, Великобритания останется партнером ЕС, будучи при этом свободной от обязательств, которые накладывает членство в организации. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Европарламента по окончательному решению насчет «Брекзита», общая цель — достижение климатической нейтральности — должна объединить две стороны, ЕС и Великобританию, после их «политического развода».

Что такое Green Deal?

Это крупнейшая в истории ЕС коррекция экономического курса. Проект предполагает изменения во всех отраслях с прицелом на достижение глобальной цели — формирование в ЕС углеродно-нейтрального пространства через 30 лет. Для этого с 2021 года до 40% бюджета общей сельскохозяйственной политики будет направляться на решение климатических задач. Первый рубеж «Зеленой сделки» — 2030 год. К этому времени предполагается добиться как минимум 40-процентного сокращения объема выбросов парниковых газов от уровня 1990 года. Проект также предусматривает увеличение доли энергии из возобновляемых источников до 32% в общей структуре энергопотребления и примерно такой же показатель экономии энергии.

Для этого Европе придется перенаправить 1—2% ВВП на развитие зеленой экономики — речь идет о развертывании новой инфраструктуры, госзакупках, научно-исследовательской работе, переоснащении промышленности и других нуждах. По оценкам Еврокомиссии, климатические задачи потребуют инвестиций в размере €260 млрд в год. Власти Европы предлагают выделять по €45 млрд ежегодно с 2021 по 2027 год. Но этого недостаточно. Большая часть инвестиционной нагрузки ляжет на плечи бизнеса и налогоплательщиков, свое веское слово должны будут сказать и правительства европейских стран.

Богатые тоже платят

В числе мер, которые, по мнению экспертов, могут помочь экономике, — повышение налогов. Так, министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями, управляющими активами, возможность увеличить налоги для состоятельных граждан, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность привлечь преуспевающих британцев к выделению средств на государственные пакеты помощи в связи с ситуацией с коронавирусом. Опрошенные экономисты считают, что правительство может повысить налог на сбережения, налог на прирост капитала, НДС или налог на имущество.

Ранее аналитический центр RSA Future Work Centre пришел к выводу, что экономику Великобритании может спасти введение базового дохода. RSA предлагает британскому правительству постоянно раздавать деньги населению так, чтобы каждый британец получал выплаты в размере £2,5 тыс. в год. Эксперты уверены, что эта мера сможет поддержать работников проблемных секторов.

Крупные потери

Пока экономисты размышляют над тем, как спасать деньги страны, коммерсанты открывают двери своих торговых точек и подсчитывают убытки. Работу возобновляют большинство непродовольственных магазинов и зоопарки, однако заведения общественного питания и пабы по-прежнему не могут принимать посетителей.

Предприятия изо всех сил пытаются оправиться от пандемии, однако многие британские сетевые ретейлеры понесли слишком крупные финансовые потери, чтобы возобновить работу после карантина. Так, например, The Guardian пишет, что все магазины брендовой одежды и аксессуаров Cath Kidston и Oasis, а также 70 магазинов бренда Laura Ashley и 35 магазинов Monsoon навсегда прекратят работу, из-за чего будут потеряны тысячи рабочих мест. Сотовый оператор Virgin Media полностью перейдет на торговлю онлайн, закроются все магазины электроники Carphone Warehouse.

Первыми открыли двери для клиентов сетевые универмаги, торговые точки операторов сотовой и интернет-связи, крупные магазины электроники и косметики, а также магазины одежды. К сожалению, в большинстве из последних нельзя будет примерить вещи. Владельцам магазинов необходимо будет обеспечивать соблюдение сотрудниками и посетителями правил социального дистанцирования и следить за количеством клиентов, одновременно находящихся в одном помещении. Власти Великобритании заявляют о необходимости соблюдения 2-метровой дистанции между людьми, однако в ближайшем будущем это правило может быть пересмотрено.

Стремление британских властей ускорить восстановление экономики страны за счет постепенного смягчения карантина вызвало критику со стороны представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как заявил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге, королевство находится «на очень активной стадии пандемии», и власти должны быть крайне осторожны, отменяя ограничения во имя спасения экономики.

Новая норма

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня — второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться компаниями (не больше шести человек, исключительно на открытом воздухе). О новых послаблениях планируют объявить в начале июля.

Кроме того, открылись церкви для индивидуального посещения и проведения похорон и были несколько ослаблены ограничения, касающиеся социального дистанцирования. Так, начиная с 14 июня проживающий отдельно взрослый человек или родитель-одиночка с несовершеннолетним ребенком может принимать у себя дома еще одного человека, проживающего отдельно.

С 15 июня для британцев впервые стало обязательным ношение масок — их необходимо надевать в общественном транспорте и медицинских учреждениях. Закрывать лица тканевыми масками или предметами одежды рекомендуется и в магазинах.