Коронавирус и подача документов на визу внутри Великобритании: вопросы и ответы

Еще в феврале 2020 года я приехал в Великобританию по туристической визе к своей девушке, она британка. Потом начался карантин, и я уехать вовремя не смог. Мы планировали изначально подать на визу партнера в незарегистрированном браке за пределами Великобритании, но сейчас это невозможно. Как быть?

По текущим иммиграционным правилам разрешается подавать на визу любой категории в самой Великобритании, даже если вы находитесь в стране по туристической визе. Это право и возможность у вас есть до 31 июля 2020 года. Однако предварительно вам необходимо написать в Home Office, официально уведомив их о том, что вы планируете подать заявление на визу, и подождать, пока они вышлют вам подтверждение. Запрос направляется по e-mail, ответ придет в течение пяти рабочих дней.

Я нахожусь в Великобритании по студенческой визе, она истекает 1 июля 2020 года. Я родом из России, и сейчас довольно сложно забронировать рейс и вернуться домой из-за карантинных мер в обеих странах, а также существенного сокращения международных рейсов. Как мне быть? Нелегально оставаться в Великобритании я не хочу.

Вы можете подать на автоматическое бесплатное продление вашей визы до 31 июля 2020 года. Для этого вам нужно заполнить небольшую онлайн-форму на сайте Home Office, указав там основные данные. В течение пяти рабочих дней вам придет решение о временном продлении вашей визы сроком до 31 июля. Если вы не планируете оставаться в стране и подавать на другие типы виз, вам нужно будет покинуть Великобританию при первой возможности.

Я приехала в Великобританию по туристической визе и заболела, мне пришлось обратиться к врачу. Состояние здоровья ухудшилось, и я не могу вернуться домой. Что мне делать?

По иммиграционным правилам вы имеете право подать заявку на медицинскую визу путем перехода с туристической визы, не выезжая из страны. Для подачи на медицинскую визу вам нужно, среди прочего, предоставить письмо от врача, в котором будут подтверждены ваш медицинский диагноз и сопутствующие проблемы, а также описан курс назначенного вам в Великобритании лечения. Медицинская виза выдается на срок до 11 месяцев, с правом дальнейшего продления внутри страны, если лечение по тому же или другому медицинскому диагнозу должно быть продолжено. Вы можете находиться в Великобритании все время в рамках срока действия медицинской визы, она не ограничивает количество дней пребывания в стране, в отличие от туристической.

Слушания в иммиграционном трибунале по-прежнему проходят онлайн

Еще 21 марта 2020 года Майкл Клементс, председатель трибунала первой инстанции (палата по иммиграции и убежищу), объявил Ассоциации практикующих юристов по иммиграционному праву, что слушания и рассмотрение заявлений будут проходить дистанционно. Он подчеркнул, что приоритетное внимание будет по-прежнему уделяться заявлениям о залоге и чрезвычайным ситуациям.

С 22 июня 2020 года все апелляционные заявления в судебный трибунал первого уровня должны подаваться в режиме онлайн с использованием онлайн-портала MyHMCTS, если только они не подпадают под узкий перечень установленных законом исключений.

Слушания в судах и трибуналах в очном (персональном) режиме по-прежнему проводиться не будут.

Положение об иммиграции и дальние члены семьи

Читая решения Верховного трибунала, касающиеся положений об иммиграции (EEA Regulations), часто возвращаешься мыслями в прошлое. Многие из недавних судебных прецедентов прояснили спорные правовые положения в пользу мигрантов, но в большинстве случаев это произошло слишком поздно.

Свежий пример — дело Чоудхури (Chowdhury, extended family members: dependency) [2020] UKUT 188 (IAC).

Решение по делу было принято позже, чем хотелось бы, и способно резко ограничить способность дальних членов семьи претендовать на статус settled по европейским правилам. Верховный трибунал подтвердил: дальние члены семьи должны доказать, что период их зависимости от родственника — гражданина ЕС был непрерывным.

Г-н Чоудхури утверждал, что зависит от своего двоюродного дедушки (как «иной член семьи»). Согласно положению 8 EEA Regulations, чтобы Home Office удовлетворил заявление Чоудхури, он должен был доказать, что воссоединился со своим двоюродным дедом в Великобритании и продолжает зависеть от него. Дело разбиралось, когда действовало положение об иммиграции 2006 года, но та же формулировка фигурирует и в положении 2016 года.

Home Office отказал г-ну Чоудхури в выдаче вида на жительство, заявив, что тот не представил никаких доказательств своей зависимости от родственника в течение одного из периодов жизни в Великобритании.

Г-н Чоудхури утверждал, что, даже если он некоторое время не зависел от двоюродного дедушки, его зависимость «может быть восстановлена». В течение этого периода, настаивал он, они все равно оставались членами одной семьи.

Аргумент Home Office, который в итоге был принят трибуналом, восходит к основополагающему обоснованию прав на свободное передвижение членов семьи. Представитель британского Министерства внутренних дел указал, что права г-на Чоудхури на свободное передвижение не будут ущемлены, поскольку он прибыл в Великобританию самостоятельно и лишь время от времени зависел от родственника.

Судебный трибунал согласился с этим аргументом: «Очевидно, что после отъезда заявителя из Бангладеш его зависимость от спонсора прервалась. Способность [двоюродного дедушки] осуществлять свои права на свободное передвижение никоим образом не зависела от способности заявителя оставаться в Соединенном Королевстве. Заявитель прибыл в Великобританию самостоятельно… и жил в Великобритании в течение нескольких лет, не будучи зависимым от [своего двоюродного дедушки]».

И хотя это решение касается положения об иммиграции, оно также имеет значение для дальних членов семьи, желающих подать заявление на получение статуса pre-settled или settled. Согласно Appendix EU зависимый родственник должен иметь соответствующий документ (как правило, это вид на жительство или постоянный вид на жительство), который выдается только в соответствии с положением об иммиграции. Европейская схема EU Settlement Scheme, по существу, перестает распространяться на зависимых родственников, если они не отвечают требованиям для получения этих документов.

От Home Office потребовали определенности в визовых вопросах

«Министерство внутренних дел должно разъяснить правовую основу продления виз ввиду коронавируса», — говорится в опубликованном 15 июня докладе комитета парламента по внутренним делам.

Комитет отмечает, что существует значительная неопределенность в отношении того, обладает ли департамент законными полномочиями предлагать продление виз в связи с коронавирусом таким образом, как он это сделал, и призывает принять законодательный документ, который бы внес определенность в этот вопрос.

В ходе исследования эксперты-юристы предположили: то, что выглядит как продление визы с юридической точки зрения, может быть только вызванным пандемией политическим решением, чтобы не наказывать за пребывание в стране после окончания срока действия виз.

В докладе также говорится, что схема Home Office не получила должной огласки.

Доклад призывает Министерство внутренних дел связаться со всеми людьми, чья виза истекает до 31 июля 2020 года, и сообщить им, что они могут подать новое визовое заявление.

Основное внимание в пресс-релизе комитета уделяется отдельной схеме автоматического продления виз на год некоторым сотрудникам системы NHS. Профессии из закрытого списка должностей в системе NHS дают право на бесплатное продление визы на один год. Как отмечает комитет, в список не включены должности вспомогательного персонала системы NHS, к примеру носильщики и уборщики, а также социальные работники.

Комитет выразил крайнюю разочарованность этим решением. Он рекомендует предоставить бесплатное продление визы на один год всем сотрудникам системы NHS и социальных работникам, независимо от должности, уровня оплаты труда или визового маршрута.