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Подарки ко Дню отца

Подарки ко Дню отца

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

В воскресенье, 21 июня, в Великобритании празднуют День отца, а это значит, что у вас есть отличный повод порадовать своего папу, если он живет здесь, и (или) мужа — от имени ребенка, если тот слишком мал, чтобы дарить подарок от себя, здесь так принято. Вариантов подарка великое множество: от гаджетов до персонализированного портмоне, от удобных тапочек до новинок парфюмерии, от зонта-трости до вкусного темного шоколада.

Кофе и шоколад

Rita Farhi, Dark Chocolate Coffee Beans

£17,50 за 770 г — farhi.co.uk

Большая подарочная упаковка обжаренных кофейных зерен в глазури из темного шоколада — для настоящих кофеманов!

Niederegger Marzipan Black&White — Double Chocolate Treat Box

£19 — chocolatesdirect.co.uk

Самый вкусный в мире марципан, покрытый темным шоколадом, в вариации «белое и черное», очень по-мужски. В набор входят конфеты и батончики новой шоколадной коллекции знаменитого немецкого кондитерского дома Niederegger.

Домашние мокасины

Totes Isotoner Check Moccasin Slippers

£28 — totes.co.uk

Удобные, стильные домашние мокасины от Totes с подошвой Heritage, при изготовлении которых использовалась запатентованная технология PillowStep, будут как нельзя кстати в самоизоляции.

Зонт

Totes Premium Automatic Walker Umbrella

£22 — totes.co.uk

Какой же джентльмен да без зонта-трости! Отличный подарок — стильный и крепкий зонт, который выдержит ненастную английскую погоду и выстоит небольшой ураган.

Персонализированное портмоне

HB London Black Pebble Leather Double Card Holder

£49 — hblondon.uk

Персонализированный кошелек из натуральной кожи. Сюда можно положить четыре карты, по две с каждой стороны, и банкноты посередине. На кошельке можно бесплатно выгравировать четыре инициала.

Подставка для планшета

SLYK Tablet&Phone Pillow Stand

£46,99 (£29,99 со скидкой на сайте) — slyk.co.uk

Инновационный продукт от новой лондонской компании SLYK станет отличным подарком для любителей посмотреть сериал на планшете в спальне. Уникальная подставка крепится к подушке с помощью специальных ремешков, длину которых можно менять. Смотреть любимый фильм или мечтать о новой машине, выбирая модель, теперь можно в обнимку с подушкой! Подставку также можно использовать на столе, сложив ремешок под базу.

Крем и сыворотка

Votary Super Seed Nutrient Cream

£65 за 50 мл — votary.co.uk

Обновленная версия крема-бестселлера марки Votary, теперь ​​с гиалуроновой кислотой для более глубокого увлажнения кожи. Крем не содержит отдушек и подходит чувствительной коже, особенно для ее восстановления после бритья. В составе 22 различных масла из семян. Средство отлично матирует кожу и защищает от вредного воздействия окружающей среды.

Dermaworks Hyaluronic Acid Serum with Vitamin C, Vitamin E&Organic Extracts

£14,95 за 30 мл — dermaworks.co.uk

Еще один отличный продукт для увлажнения — сыворотка с натуральными ингредиентами, среди которых витамины C и E, натуральные масла и растительные экстракты, в том числе гамамелиса, алоэ и зеленого чая.

Духи

Clean Reserve Smoked Vetiver Eau De Parfum

£82 за 100 мл — spacenk.com

Унисекс-духи с легким древесным ароматом. Верхние ноты — вербена, бамбук, бергамот, айва; сердце аромата — кедр, пион, мох; базовые ноты — янтарь, мускус, ветивер, древесина, мирра.

Подарочный набор

Rabot 1745 Starter Kit Gift Set

£46 (£30 со скидкой на сайте) — rabot1745beauty.com

В наборе: St Lucia Body Mist — освежающий спрей для лица и тела с ароматом лемонграсса и розового грейпфрута; Honey and Fig Votive — мини-свеча с ароматом меда и инжира; Cacao and Coconut Hand Cream и Coconut Chocolat Lip Balm — крем для рук и увлажняющий бальзам для губ с маслами какао и кокоса.

Бестселлер марки — Coffee Body Scrub (£16 за 350 мл)

Скраб с аргановым маслом, измельченными кофейными зернами и маслом сладкого миндаля упакован в стильную кружку для кофе. Выглядит он так, что скраб хочется скорее намазать на хлеб, а не на тело.

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