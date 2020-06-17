Подарки ко Дню отца

В воскресенье, 21 июня, в Великобритании празднуют День отца, а это значит, что у вас есть отличный повод порадовать своего папу, если он живет здесь, и (или) мужа — от имени ребенка, если тот слишком мал, чтобы дарить подарок от себя, здесь так принято. Вариантов подарка великое множество: от гаджетов до персонализированного портмоне, от удобных тапочек до новинок парфюмерии, от зонта-трости до вкусного темного шоколада.
Кофе и шоколад
Rita Farhi, Dark Chocolate Coffee Beans
£17,50 за 770 г — farhi.co.uk
Большая подарочная упаковка обжаренных кофейных зерен в глазури из темного шоколада — для настоящих кофеманов!
Niederegger Marzipan Black&White — Double Chocolate Treat Box
£19 — chocolatesdirect.co.uk
Самый вкусный в мире марципан, покрытый темным шоколадом, в вариации «белое и черное», очень по-мужски. В набор входят конфеты и батончики новой шоколадной коллекции знаменитого немецкого кондитерского дома Niederegger.
Домашние мокасины
Totes Isotoner Check Moccasin Slippers
£28 — totes.co.uk
Удобные, стильные домашние мокасины от Totes с подошвой Heritage, при изготовлении которых использовалась запатентованная технология PillowStep, будут как нельзя кстати в самоизоляции.
Зонт
Totes Premium Automatic Walker Umbrella
£22 — totes.co.uk
Какой же джентльмен да без зонта-трости! Отличный подарок — стильный и крепкий зонт, который выдержит ненастную английскую погоду и выстоит небольшой ураган.
Персонализированное портмоне
HB London Black Pebble Leather Double Card Holder
£49 — hblondon.uk
Персонализированный кошелек из натуральной кожи. Сюда можно положить четыре карты, по две с каждой стороны, и банкноты посередине. На кошельке можно бесплатно выгравировать четыре инициала.
Подставка для планшета
SLYK Tablet&Phone Pillow Stand
£46,99 (£29,99 со скидкой на сайте) — slyk.co.uk
Инновационный продукт от новой лондонской компании SLYK станет отличным подарком для любителей посмотреть сериал на планшете в спальне. Уникальная подставка крепится к подушке с помощью специальных ремешков, длину которых можно менять. Смотреть любимый фильм или мечтать о новой машине, выбирая модель, теперь можно в обнимку с подушкой! Подставку также можно использовать на столе, сложив ремешок под базу.
Крем и сыворотка
Votary Super Seed Nutrient Cream
£65 за 50 мл — votary.co.uk
Обновленная версия крема-бестселлера марки Votary, теперь с гиалуроновой кислотой для более глубокого увлажнения кожи. Крем не содержит отдушек и подходит чувствительной коже, особенно для ее восстановления после бритья. В составе 22 различных масла из семян. Средство отлично матирует кожу и защищает от вредного воздействия окружающей среды.
Dermaworks Hyaluronic Acid Serum with Vitamin C, Vitamin E&Organic Extracts
£14,95 за 30 мл — dermaworks.co.uk
Еще один отличный продукт для увлажнения — сыворотка с натуральными ингредиентами, среди которых витамины C и E, натуральные масла и растительные экстракты, в том числе гамамелиса, алоэ и зеленого чая.
Духи
Clean Reserve Smoked Vetiver Eau De Parfum
£82 за 100 мл — spacenk.com
Унисекс-духи с легким древесным ароматом. Верхние ноты — вербена, бамбук, бергамот, айва; сердце аромата — кедр, пион, мох; базовые ноты — янтарь, мускус, ветивер, древесина, мирра.
Подарочный набор
Rabot 1745 Starter Kit Gift Set
£46 (£30 со скидкой на сайте) — rabot1745beauty.com
В наборе: St Lucia Body Mist — освежающий спрей для лица и тела с ароматом лемонграсса и розового грейпфрута; Honey and Fig Votive — мини-свеча с ароматом меда и инжира; Cacao and Coconut Hand Cream и Coconut Chocolat Lip Balm — крем для рук и увлажняющий бальзам для губ с маслами какао и кокоса.
Бестселлер марки — Coffee Body Scrub (£16 за 350 мл)
Скраб с аргановым маслом, измельченными кофейными зернами и маслом сладкого миндаля упакован в стильную кружку для кофе. Выглядит он так, что скраб хочется скорее намазать на хлеб, а не на тело.