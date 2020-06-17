Любимый принц Британии

Что мы знаем о принце Уильяме, популярнее которого в королевской семье только его бабушка Елизавета II?

Рейтинг популярности членов королевской семьи (по данным YouGov на июнь 2020 года):

74% — королева Елизавета II

67% — принц Уильям, герцог Кембриджский

64% — Кэтрин, герцогиня Кембриджская

59% — принц Гарри

50% — принцесса Анна

Вопреки традициям

Родители долго спорили, как назвать своего первенца. Чарльз предлагал имя Альберт — в честь мужа королевы Виктории — или, на худой конец, Артур. Но Диана была категорически против, считая эти варианты старомодными. В итоге они пошли на компромисс.

Полное имя принца — Уильям Артур Филипп Луи Маунтбэттен-Виндзор (хотя члены королевской семьи обычно не используют фамилию). Он также известен как герцог Кембриджский.

Кстати, до того как мальчик получил имя, его называли «малыш Уэльский», по «территориальной принадлежности» его отца, принца Уэльского.

Уильям был первым будущим королем, родившимся в больнице. Да-да, как странно бы это ни звучало. До этого по традиции все женщины в королевской семье рожали дома. Принцесса Диана порвала с заведенным укладом, и Уильям родился в госпитале Святой Марии в Лондоне. В дальнейшем и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл рожали своих малышей в той же больнице. А фото на ступеньках с младенцем на руках тоже стало своего рода традицией — тут уже Меган ее нарушила.

Детские мечты и первая любовь

В детстве Уильям мечтал стать астронавтом, полицейским и даже огнеглотателем, но никогда не помышлял о карьере короля. По настоянию родителей, которые хотели, чтобы у мальчика было нормальное детство, Уильям стал первым из королевских детей, кто получил не домашнее, а школьное образование. Да, он ходил в частную школу, но тем не менее учился среди сверстников, а не грыз гранит науки в стенах дворца. У принца даже были прозвища: Большой Уилли (из-за высокого роста) и Вомбат (из-за пухлых щечек).

В 13 лет Уильям, говорят, по уши влюбился в Синди Кроуфорд. Он собирал постеры с ее фотографиями. И его мать, принцесса Диана, видя юношескую любовь сына, пригласила супермодель на обед в Кенсингтонский дворец. Юный поклонник был счастлив!

Воинская доблесть

Как и его отец, дедушка и другие представители королевской семьи прошлых поколений, принц Уильям пробовал себя в военном деле, и довольно успешно. Принц прослужил в Королевских военно-воздушных силах семь лет на постоянной основе, участвовал в 156 поисково-спасательных операциях в качестве пилота вертолета и даже спас несколько жизней. Он был задействован в переброске по воздуху человека, у которого случился инфаркт на газовой вышке, а также проявил себя при спасении двух моряков с грузового корабля, тонущего в Ирландском море. Уж чего-чего, а жизненного опыта принц в армии получил немало!

После завершения военной карьеры принц Уильям не отказался от полетов. Он долгое время работал пилотом вертолета санитарной авиации, спасая жизни вместе с парамедиками и врачами. Помогая людям, он продолжил дело своей матери, которая не могла остаться безучастной к проблемам людей. Следуя по стопам леди Ди, Уильям покровительствует организации Centrepoint, созданной для помощи бездомным. Чтобы ощутить на себе тяжелые условия, в которых оказываются эти люди, он однажды даже ночевал на улице в центре Лондона.

Всегда в движении

В студенчестве Уильям был капитаном хоккейной команды и команды по регби, играл в футбол, баскетбол, водное поло, катался на лыжах. Семья, дети, дела государственной важности оставляют мало времени на все это. Однако он по-прежнему остается футбольным болельщиком: принц поддерживает клуб Aston Villa. В 2007 году принц стал вице-покровителем Уэльского союза регби. Он до сих пор увлекается мотоциклами и водным поло.

Но настоящая страсть — конное поло, от него Уильям не в силах отказаться. Даже тот факт, что он левша, не помешал ему всерьез увлечься этой игрой. По правилам в игре можно использовать только правую руку. Поскольку изменить правила было нельзя, принц изменил свои привычки. Он упорно разрабатывал правую руку, так что прекрасно сейчас владеет ей в игре.

Гарри Поттер и «Игра престолов»

Принц Уильям — большой поклонник кино. Он президент Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) с 2010 года. На церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2020 года он поздравил Оливию Коулман, которая сыграла королеву Елизавету в сериале «Корона», и пошутил, что не знает, стоит ли ему гордиться или тревожиться из-за количества лауреатов премии, исполнивших роль его родственников из королевской семьи.

По словам Уильяма, они с женой обожают сериал «Игра престолов» и посмотрели его от и до. А еще принц обожает юного волшебника Гарри Поттера и гордится одной общей чертой — у принца на лбу есть похожий шрам. Однажды в гольф-клубе его случайно ударили мячом по лбу, и Уильям получил перелом черепа. В напоминание об этом и остался «шрам Гарри Поттера». «Я называю его так, потому что иногда шрам светится», — шутит принц.

Кулинарные пристрастия

Любимое лакомство Уильяма — бисквитный торт из печенья и темного шоколада. Его же обожает Ее Величество. Уильям много времени проводил с бабушкой, и за это время они вместе выпили много чая и съели не один десяток тортов. По словам королевского шеф-повара Даррена Макгрэди, принц попросил, чтобы его любимый десерт подали на свадьбе с Кейт Миддлтон как торт жениха.

Однажды Кэтрин призналась, что они любят карри и частенько заказывают индийские блюда. Но в отличие от жены, ярой поклонницы специй, Уильям предпочитает более пресную еду, хотя и обожает жареную курочку от сети ресторанов Nando’s. По его словам, его страсть к острой курятине появилась благодаря охраннику, который периодически угощал герцога куриным филе. Теперь Уильям большой любитель этого заведения.

Элегантный, обаятельный, с широкой, открытой улыбкой, как у матери, принц Уильям стал образцом стиля для многих мужчин и предметом восхищения для многих женщин. Судьба предназначила ему когда-нибудь стать королем. И глядя на него, думаешь, что Великобритания будет в надежных руках.

Подготовила Оксана Кеш