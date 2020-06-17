Граждане РФ в Великобритании смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

Два избирательных участка откроются в Лондоне и Эдинбурге

Граждане Российской Федерации, находящиеся в Великобритании, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию 1 июля. Новость появилась на сайте посольства России в Великобритании.

Два избирательных участка откроются в Лондоне и Эдинбурге, а голосование пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени. Приходить на участок необходимо в маске, перчатках и со своей ручкой.

Лондонский избирательный участок откроется в здании посольства России по адресу 6-7 Kensington Palace Gardens, W8 4QP. Ближайшая станция метро — Notting Hill Gate. В Эдинбурге желающие проголосовать могут сделать это в здании Генерального консульства России по адресу 58 Melville Street, EH3 7HF. Ближайшая станция — Haymarket.

Для участия в голосовании необходимо иметь при себе загранпаспорт (или дипломатический/служебный паспорт), свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию (выдается при потере загранпаспорта) или внутренний российский паспорт (если загранпаспорт недействителен).

Если по каким-то причинам гражданин РФ не сможет проголосовать 1 июля, он может связаться с избирательной комиссией по адресу golos2020@rusemb.org.uk и попросить о досрочном голосовании.

Ознакомиться с текстом поправок можно на сайте Государственной Думы РФ.