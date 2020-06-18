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Более 5 млн человек в Великобритании получают заработную плату меньше прожиточного минимума

Более 5 млн человек в Великобритании получают заработную плату меньше прожиточного минимума
Фото:123rf.com

1,3 млн из них — представители ведущих профессий

По данным совместного исследования организаций Living Wage Foundation и New Economics Foundation, 5,1 млн человек в Великобритании получают заработную плату меньше прожиточного минимума (real living wage).

1,3 млн из них — представители ведущих профессий (key workers): медицинские и социальные работники (640 тыс. человек), учителя (350 тыс.), работники общественного транспорта (300 тыс.). Более 2 млн работников имеют несовершеннолетних детей.

Больше всех от низкой оплаты труда страдают жители Северной Ирландии (19% от общего числа занятых), меньше всего — жители Шотландии (13%).

По-прежнему сохраняется гендерный разрыв: зарплату меньше прожиточного минимума получают 15% мужчин и 16% женщин.

«Люди, спасавшие наши жизни во время эпидемии коронавируса, получают меньше всех. Мы аплодировали им каждую неделю, однако они заслуживают большего. Текущее положение вещей неприемлемо», — прокомментировал исследование секретарь профсоюза GMB Джон Филипс.

Аналитики Living Wage Foundation опасаются, что ситуация может усугубиться из-за рецессии, последовавшей за эпидемией Covid-19.

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