Банк Англии выделил £100 млрд на поддержку экономики

Базовая ставка осталась на уровне 0,1%

Банк Англии выделил £100 млрд на покупку гособлигаций и увеличил лимит средств на покупку активов до £745 млрд, пишет The Guardian. Комитет по денежной политике банка (MPC) единогласно проголосовал за принятие поддерживающих мер, опасаясь рецессии после эпидемии коронавируса.

Тем не менее, послабление карантина позволило экономике Великобритании немного подняться уже в текущем квартале, говорят в MPC. Теперь аналитики прогнозируют падение экономики не на 27%, а на 20% в первом полугодии 2020 года.

Показатель инфляции снизился до 0,5% за время пандемии. Цель Банка Англии — вернуть инфляцию к показателю в 2%.

MPC также сохранил базовую ставку на уровне 0,1%. Директор Банка Англии Эндрю Бейли опроверг слухи, что комитет хочет установить отрицательную ставку впервые за 326-летнюю историю банка.

По словам одного из его заместителей Бена Бродбента, поддерживающие меры призваны смягчить кризис в розничной торговле и гостиничном бизнесе. Эти секторы сильнее всего пострадали от падения продаж и потери рабочих мест.

Комитет по денежной политике не стал делать прогнозы относительно экономического развития Великобритании, поскольку пандемия в стране еще не закончилась.