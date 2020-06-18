﻿﻿﻿﻿﻿

Банк Англии выделил £100 млрд на поддержку экономики

Банк Англии выделил £100 млрд на поддержку экономики
Фото:123rf.com

Базовая ставка осталась на уровне 0,1% 

Банк Англии выделил £100 млрд на покупку гособлигаций и увеличил лимит средств на покупку активов до £745 млрд, пишет The Guardian. Комитет по денежной политике банка (MPC) единогласно проголосовал за принятие поддерживающих мер, опасаясь рецессии после эпидемии коронавируса.

Тем не менее, послабление карантина позволило экономике Великобритании немного подняться уже в текущем квартале, говорят в MPC. Теперь аналитики прогнозируют падение экономики не на 27%, а на 20% в первом полугодии 2020 года.

Показатель инфляции снизился до 0,5% за время пандемии. Цель Банка Англии — вернуть инфляцию к показателю в 2%.

MPC также сохранил базовую ставку на уровне 0,1%. Директор Банка Англии Эндрю Бейли опроверг слухи, что комитет хочет установить отрицательную ставку впервые за 326-летнюю историю банка.

По словам одного из его заместителей Бена Бродбента, поддерживающие меры призваны смягчить кризис в розничной торговле и гостиничном бизнесе. Эти секторы сильнее всего пострадали от падения продаж и потери рабочих мест.

Комитет по денежной политике не стал делать прогнозы относительно экономического развития Великобритании, поскольку пандемия в стране еще не закончилась.

profile-sample2
Банк Англии выделил £100 млрд на поддержку экономики
18-06-2020
profile-sample2
Более 5 млн человек в Великобритании получают заработную плату меньше прожиточного минимума
18-06-2020
profile-sample2
Самолет Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага
18-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.