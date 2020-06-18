Самолет Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага

Задумка обойдется правительству в £900 тыс.

Самолет Королевских ВВС Великобритании, на котором летают премьер-министр Борис Джонсон и члены королевской семьи, перекрасят в цвета национального флага, пишет BBC. Так он будет «лучше представлять» Великобританию за рубежом.

Задумка обойдется правительству в £900 тыс., но «затраты того стоят», утверждают на Даунинг-стрит. Сейчас RAF Voyager, переоборудованный из самолета Airbus A330, перенаправили в Кембриджшир, чтобы подготовить к покраске.

Оппозиционные партии раскритиковали решение правительства. По мнению либерал-демократа Эда Дейви, деньги нужно было направить на лечение больных коронавирусом. Члены Шотландской национальной партии (ШНП) напомнили премьер-министру, что он долго колебался перед тем, как продлить бесплатное питание для детей из малоимущих семей. Однако в случае с самолетом деньги были выделены сразу.

Лейбористы решили, что покраска самолета невыгодна в эпидемию коронавируса — маловероятно, что в ближайшие месяцы на нем кто-то полетит.

Решение использовать свой лайнер для полетов за рубеж впервые пришло в голову бывшему премьер-министру Дэвиду Кэмерону. Тогда правительство объяснило, что использовать один самолет будет гораздо дешевле, чем пользоваться чартерами, — это позволит сэкономить £775 тыс. в год.