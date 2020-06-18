﻿﻿﻿﻿﻿

Самолет Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага

Самолет Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага
Фото:flickr.com/defenceimages

Задумка обойдется правительству в £900 тыс.

Самолет Королевских ВВС Великобритании, на котором летают премьер-министр Борис Джонсон и члены королевской семьи, перекрасят в цвета национального флага, пишет BBC. Так он будет «лучше представлять» Великобританию за рубежом.

Задумка обойдется правительству в £900 тыс., но «затраты того стоят», утверждают на Даунинг-стрит. Сейчас RAF Voyager, переоборудованный из самолета Airbus A330, перенаправили в Кембриджшир, чтобы подготовить к покраске.

Оппозиционные партии раскритиковали решение правительства. По мнению либерал-демократа Эда Дейви, деньги нужно было направить на лечение больных коронавирусом. Члены Шотландской национальной партии (ШНП) напомнили премьер-министру, что он долго колебался перед тем, как продлить бесплатное питание для детей из малоимущих семей. Однако в случае с самолетом деньги были выделены сразу.

Лейбористы решили, что покраска самолета невыгодна в эпидемию коронавируса — маловероятно, что в ближайшие месяцы на нем кто-то полетит.

Решение использовать свой лайнер для полетов за рубеж впервые пришло в голову бывшему премьер-министру Дэвиду Кэмерону. Тогда правительство объяснило, что использовать один самолет будет гораздо дешевле, чем пользоваться чартерами, — это позволит сэкономить  £775 тыс. в год.

profile-sample2
Более 5 млн человек в Великобритании получают заработную плату меньше прожиточного минимума
18-06-2020
profile-sample2
Самолет Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага
18-06-2020
profile-sample2
Борис Джонсон попал в аварию на выезде из парламента
17-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.