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Правительство выделит £1 млрд на поддержку школ

Правительство выделит £1 млрд на поддержку школ
Фото:123rf.com

Деньги будут направлены на обучение отстающих учеников

Правительство Великобритании выделит £1 млрд на поддержку системы образования, пострадавшей от эпидемии коронавируса, пишет The Guardian. £650 млн из них будут распределены между средними и начальными школами. Директора школ сами примут решение, как использовать деньги, однако правительство ожидает, что они пойдут на организацию дополнительных занятий.

Еще £350 млн выделены на организацию работы репетиторов, которые в новом учебном году будут заниматься с детьми из малоимущих семей. Школьники из уязвимых слоев населения пострадали от перерыва сильнее всего — у некоторых не было доступа даже к дистанционному обучению.

Набор репетиторов будет проходить при поддержке благотворительной организации  Education Endowment Fund (EEF), выступающей за повышение уровня образования учеников из бедных семей. «Программа будет реализована в течение следующего учебного года. Так мы сможем защитить детей от негативного влияния пандемии», — заявил министр образования Гэвин Уильямсон.

Ассоциация работников школ и колледжей (ASCL) поприветствовала решение правительства, однако отметила, что для наибольшей эффективности правительству необходимо «наладить диалог с учителями».

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