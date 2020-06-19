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Акция «Свеча памяти» пройдет в Лондоне 22 июня

Акция «Свеча памяти» пройдет в Лондоне 22 июня
Советский военный мемориалtwitter.com/RSGovUK

Она приурочена к началу Великой Отечественной войны

Каждый год 22 июня проходит акция «Свеча памяти», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби участники акции зажигают свечи, чтобы почтить память погибших в сражениях, концентрационных лагерях, на оккупированных территориях, в плену и тылу.

В этом году мероприятие состоится в Лондоне при поддержке Фонда Советского военного мемориала, движения «Волонтеры Победы Великобритании», Россотрудничества и Посольства России в Великобритании.

Желающие смогут зажечь свечи и возложить цветы к Советскому военному мемориалу. К акции присоединится и сам посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Из-за эпидемии коронавируса в этом году были отменены многие торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Однако сотрудникам посольства Российской Федерации в Великобритании в порядке исключения удалось посетить советские военные захоронения и почтить память погибших солдат.

Адрес проведения акции: Imperial War Museum, London, Lambeth Rd, London SE1 6HZ

Дата и время: 22 июня, 16:00-19:00.

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