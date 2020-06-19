Великобритания может столкнуться с дефицитом пресной воды

Причиной тому — изменение климата и нерациональное использование ресурсов

Более 70% жителей Великобритании считают, что в стране влажный климат и достаточное количество пресной воды, пишет The Telegraph. Однако, по исследованиям Агентства по охране окружающей среды (EA), ситуация меняется в худшую сторону.

Несмотря на бушевавшие зимой ураганы «Кьяра» и «Деннис», Великобритания может столкнуться с нехваткой пресной воды уже через двадцать лет, утверждает глава EA Джеймс Беван. Климат в стране становится более резким, а средние температуры повышаются.

Май 2020 года стал самым солнечным и сухим за всю историю метеонаблюдений в Великобритании.

Кроме того, в среднем один человек сейчас расходует 143 литра воды в сутки — по сравнению с 85 литрами в 1960-х гг. Агентство по охране окружающей среды просит британцев сократить потребление на 20%: выключать кран во время чистки зубов и сократить время пребывания в душе. Кампанию по сохранению пресной воды поддерживают Water UK и британский историк Саймон Рив.