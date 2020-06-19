﻿﻿﻿﻿﻿

Физиолог Ульяна Баштанова: «Вторая волна COVID-19 впереди»

Физиолог Ульяна Баштанова: «Вторая волна COVID-19 впереди»
фотоfreepik.com

В начале пандемии коронавируса клеточный физиолог Ульяна Баштанова, старший научный сотрудник химического факультета Кембриджского университета, рассказывала нашим читателям о природе вируса, его опасности и мерах предосторожности и профилактики.

15 июня Великобритания начала активный выход из локдауна. Мы попросили рассказать ученого, на какой стадии эпидемии находится страна и чего ожидать в будущем.

— Теории заговора сейчас расцвели буйным цветом. Люди сомневаются в опасности и даже существовании вируса…

— Я категорически не поддерживаю конспиративные теории. Вирус есть, и, к сожалению, Англия заняла печальное место по статистике смертей от него. Для ученых тут нет заговора, и 41 тыс. смертей — это много. Я сделала интересный подсчет: в Первую мировую войну жители Великобритании получали в среднем 600 похоронок в день, во время Второй мировой — 200, а в пик коронавируса — 1 000. Сейчас умирает по 150 человек в день, и обычную смертность никто не отменял.

Нам нужно сделать правильные выводы, потому что вероятность следующих пандемий высока, а случившееся показало неготовность общества к подобным ситуациям.

— Наши соседи уже активно выходят из локдауна — и нам пора?

— Судя по полной картине, мы открываемся рано. Франция делает это параллельно, но там совсем другая ситуация: число заболевших в среднем за неделю — 500 на 20—30 смертей. А у нас цифра умерших в среднем за неделю — 150 при более 1 000 заболевших в день.

По сути, у нас 10-процентная смертность от этой болезни. В эпидемиологии есть такое понятие, как индекс R: чем ближе он к 0, тем лучше. В Великобритании он сейчас примерно равен 1, а это значит, что будет линейный рост числа заболеваний. То есть каждые 1 000 заболевших превращаются в 12 тыс. всего за 2 месяца.

Если индекс изменится всего на 0,1 (R = 1,1), каждые 1 000 заболевших превратятся в 25 тыс. за 2 месяца, из них будет 2 500 смертельных исходов. Во Франции сейчас индекс равен примерно 0,5 — значит, роста числа заболевших не будет. Разница в цифрах колоссальная, и мы открываемся рано: еще бы пара недель, чтобы снизить индекс R и число заболевших в день, например, до французского уровня.

— Но люди устали сидеть дома, начались беспорядки…

— Да, правительство считает, что необходимо открываться и поддерживать экономику. Economics comes first, и у нас впереди еще «Брекзит», это создает ситуацию идеального шторма: экономические проблемы в начале «Брекзита» могут сложиться с экономическими проблемами от пандемии и действительно погубить экономику.

Но тогда необходимо ввести серьезные контрмеры для борьбы с инфекцией: маски, растворы для протирания рук, категорическое соблюдение 2-метровой дистанции. Рановато ходить по гостям, рановато сокращать дистанцию до метра.

Безобразие, что маски не носят официальные службы: чиновники, полиция. Сначала нам не рекомендовали носить маски, потому что боялись, что не хватит медицинскому персоналу, говорили, что их ношение необязательно, а теперь сложно идти на попятную. Но пока правительство само не наденет маски, невозможно будет этого требовать от людей: официальные лица должны показывать пример.

— Выходит, мы и не боремся с вирусом, а плывем по течению?

— Мы скорее контролируем заболевание на уровне количества мест в больницах, чем боремся с ним. Дания, Германия и еще многие страны Европы боролись за минимальное число заразившихся и фактически свели число больных к нулю, прежде чем открыться.

У нас и в Швеции это не так: мы изначально закрылись поздно, при высоком числе заболевших, наш карантин был очень мягким, и открываемся мы при все еще очень высоком числе заболевших и высоком индексе R.

Поэтому можно сказать, что политика формирования стадного иммунитета все-таки осуществляется. Единственное, у нас хорошо справились с разворачиванием новых реанимационных коек, увеличив их количество в несколько раз.

Мы добились, что больницы при пике не были переполнены и не были задействованы такие мощности, как развернутые в выставочных центрах госпитали, а ведь они оборудованы значительно хуже и предназначены уже для совсем экстремальных историй — чтобы люди на улицах не умирали. Поэтому переоборудование нас спасло. Сейчас самое страшное, что отменены операции, лечение раковых больных.

— В соцсетях все активно обсуждают лекарства и вакцину, и последней люди очень боятся.

— Сейчас вакцины бояться нет смысла. Еще только в лучшем случае осенью допустят до испытаний. Если говорить о лекарствах, то тестирования идут полным ходом — все быстро меняется. Большие надежды возлагали на лекарства от малярии — хлорохин, гидроксихлорохин, — но они себя не оправдали, зато сейчас испытывают антикоагулянты и даже никотиновые пластыри. Ремдесивир показал себя очень неплохо, с ним выздоровление больных средней тяжести идет гораздо быстрее. Дексаметазон оказался лекарством, хорошо помогающим очень тяжело больным — тем, что уже на ИВЛ.

— Странные меры принимаются сейчас задним числом: ношение масок, карантин по прибытии в страну, но в то же время люди рвутся путешествовать. Насколько это все логично?

— Риск от путешествий, конечно, есть, и это личная ответственность каждого, но я уверена, что мы сейчас для европейцев опаснее, чем они для нас. Я бы сказала, что ехать в те страны, где число заболевших больше, чем у нас, неразумно.

Поголовное ношение масок надо было объявлять сразу, как только стали все открывать. В этом нет ничего странного и тем более страшного: врачи носят маски по много часов в день, и, я вас уверяю, состав воздуха под ними такой же, как и без них. Просто это непривычно для обывателя. И, конечно, респираторы FFP2 и FFP3 (N95) надежнее, но и обычные маски резко сокращают возможность заражения, это легко увидеть в цифрах.

Вопрос, конечно, насколько правильно маски носятся, прилегают ли они к лицу, но даже при неправильном ношении вирусная нагрузка снижается. Кстати, если у вас запотевают очки, маска надета недостаточно плотно.

Дистанция 2 метра — это хорошая дистанция, она защищает от заражения: если взять 100 человек и расставить их через 2 метра, то больной человек заразен только для 1 человека из 100, при дистанции 1,5 метра — для 3 человек, а при дистанции 1 метр — уже для 13!

Эффективность дистанцирования и ношения масок доказана. Перчатки — неплохо, но дезинфекторы их хорошо заменяют. Так что в общественных местах и особенно в транспорте маски — необходимость. Если есть сомнения, почитайте кейс про китайский автобус, там все отлично по цифрам разложено.

Карантин по прибытии логично объявлять. Раньше просто все и так садились дома в самоизоляцию, а только что прибывший человек в активно функционирующем обществе представляет угрозу.

Я уверена, что нас ждет вторая волна в конце лета — начале осени. Мы вышли слишком рано. Пока лето и солнце, природа на нашей стороне. За детей я бы переживала меньше всего. Открытие школ — важный и нужный момент, тем более что обнажились социальные проблемы, для многих детей из неблагополучных семей школа — единственная возможность нормального общения и даже питания. Дети, правда, являются разносчиками, но сейчас этот момент не самый острый.

— Может, вирус все-таки не так опасен, как мы думаем?

— Оттого, что мы отрицаем вирус, он не перестанет существовать. Правительство балансирует между спасением людей и спасением экономики и скорее склоняется в сторону спасения экономики. Поэтому задача каждого — защитить самого себя. Очень уязвимыми в Великобритании оказались старики.

Любопытный феномен: в России, где семьи более архаичны и за пожилыми людьми следят дети, смертность в этой категории населения ниже. Здесь же, наоборот, самыми незащищенными оказались дома престарелых. Как видите, много общественных проблем обнажил этот вирус. Главное — сделать правильные выводы.

Беседовала Маргарита Баскакова

Также на эту тему:

Практические советы по борьбе с вирусом от Ульяны Баштановой

Физиолог Ульяна Баштанова: «Если знаешь, как бороться,  то появляется надежда»

profile-sample2
Каждый шестой заемщик воспользовался правом на ипотечные каникулы
22-06-2020
profile-sample2
Рестораны и кафе Вест-Энда займут тротуары и даже проезжую часть
22-06-2020
profile-sample2
Просители убежища и право на трудоустройство
22-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.