Манчестер – Ливерпуль: два заклятых брата

Манчестер и Ливерпуль – два крупнейших города Северо-За­падной Англии испокон веков соперничали между собой. Оба города, разделенные лишь 60 километрами, оказали огром­ное влияние на мировую исто­рию.

Именно в Манчестере и Ли­верпуле находятся два самых титулованных футбольных клу­ба Англии – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», снис­кавшие небывалую популяр­ность во всем мире. Ливер­пуль подарил миру в 60-е музы­каль­ную группу на все време­на – «Битлз», а Манчес­тер в 90-е дал свой ответ – «Оазис». Наконец, именно между этими городами в XIX веке было налажено первое в мире же­лезнодорожное сообщение.

Они всегда спорили между собой и конкурировали во всем, будь то музыка, футбол или экономика. Они очень по­хожи, но при этом – очень разные. Огромный, если принимать во внимание пригороды, Манчестер и куда более провинциальный Ливерпуль. В обоих местах – отличная ночная жизнь, пожалуй, лучшая во всей Северной Англии.

Любопытен и местный говор. Несмотря на такую близость городов, скаузерский (на нем говорят ливерпудлианцы) ак­цент и манкунианский – бе­зумно далеки друг от друга. Но объединяет их то, что они страшно непонятны жителям других областей Британии.

Так что же объединило эти города и что положило начало многовековому соперничеству?

Канал как козырная карта

Конкуренция между двумя го­родами существует еще со вре­мен промышленной рево­лю­ции. В те времена оба горо­да соперничали за доминиро­ва­ние на северо-западе Анг­лии: Манчестер был известен своими производственными мощностями, а Ливерпуль – своим портом. После строительства судоходного канала Манчестера морские суда мог­ли плыть в обход Ливерпуля и транспортировать товары нап­рямую в Манчестер, что неза­медлительно сказалось на до­хо­дах соседнего Ливерпуля.

Взлет Манчестера начался в XIV веке, когда сюда пересели­лись беглые фламандские куп­цы и текстильные фабриканты. Они-то и заложили ос­новы для будущего феноменального тек­с­тильного бума. Местные фаб­ри­ки стали расти как грибы. Большое значение имел канал, который в 1772 го­ду соединил Манчестер с западноланкаширским угольным месторождением.

Особенно важным текстильное дело стало после захвата Англией колоний в Северной Америке и Индии, которые обеспечили Британию дешевым сырьем, и прежде всего – хлопком. Поначалу хлопок с плантаций рабовладельческих штатов Америки везли в глав­ный порт Северной Анг­лии – Ливерпуль. Уже в 1830 году открылась железная до­рога Манчестер – Ливерпуль. А в 1894 году завершилось строительство Манчестерского судоходного канала, который обеспечил прямой доступ крупных океанских судов к манчестерским фабрикам.

Первый в мире поезд и первая его жертва

Что касается железной доро­ги, то в те времена в Вели­ко­бри­тании существовало до­вольно много людей, считаю­щих же­лезнодорожный транспорт весьма перспективным, но по­мимо них имелись также и ярые противники строитель­ства железных дорог. Манчес­тер тогда являлся одним из крупнейших центров текс­тиль­ной промышленности и не имел достойных конку­рен­тов не только в самой Анг­лии, но и за ее пределами. Для того чтобы отправить го­товую продукцию за рубеж, приходилось сначала по водным каналам доставлять ее в Ли­вер­пуль – ближайший порто­вый город. Оттуда же по­доб­ным образом в Манче­с­тер приходило сырье – тюки с хлопком и шерстью.

В теплое время года это бы­ло весьма удобно, однако зи­мой каналы замерзали и гру­зы доставлялись при помощи лошадей, а это могло занять несколько суток или даже недель, несмотря на то, что расстояние между Ливер­пу­лем и Манчестером – всего лишь 60 километров.

Для проектирования новой железной дороги был приг­ла­шен всемирно известный ин­женер-механик Джордж Сте­фенсон. Период от начала строительства до сдачи же­ле­знодорожной линии в эксплуатацию занял четыре года. Все это время Стефенсон прис­таль­но следил за всеми техно­логическими процессами, лич­но объезжая каждый строительный пункт верхом на лошади.

Создание железнодорожного полотна на данном участке было сопряжено с рядом проблем. Во многих местах пришлось построить в общей сложности около шестидесяти мостов, пробить тоннели, сделать выемку глубиной около 25 метров и протяженностью примерно 3 километра в скалистом грунте.

Невзирая на все препятст­вия, осенью 1830 года новая железная дорога была полностью готова к эксплуатации. Официальная церемония отк­рытия прошла 15 сентября в Ливерпуле. В тот день по же­лезной дороге Манчестер – Ливерпуль должны были пройти восемь поездов с приглашенными гостями. Одним из них планировал управлять сам изобретатель Стефенсон.

Во время открытия дороги на одном из промежуточных остановочных пунктов прои­зошла трагедия. Бывший ми­нистр торговли Уильям Хас­ки­сон проявил неосторож­ность, а попросту говоря, за­зевался на перроне и попал под движу­щийся поезд. Сос­тав превратил ногу чиновника в месиво. Его срочно повезли в больницу. Спасти Хаскисона не удалось, в тот же день он скончался. Данный факт при­нес ему все­мирную посмерт­ную извест­ность как первому в мире че­ловеку, погибшему под колесами железнодорожного состава.

Сообщение Манчестер – Ли­верпуль стало первым в мире, где железнодорожные поезда курсировали, строго придерживаясь составленного расписания. Кроме того, к всеобщему удивлению, пассажирские перевозки стали весьма популярны и приносили дороге доход даже больший, чем от транспортировки грузов.

Число пассажиров на ней непрерывно увеличивалось, и за короткое время достигло 1200 человек в день. Перевоз­ка людей оказалась даже вы­годнее транспортировки грузов. А ведь дорогу строили прежде всего как грузовую. Даже сам Джордж Стефенсон не ожидал такого успеха.

«Что мне так нравится в Ливерпуле?»

Сейчас, помимо железной до­роги, по которой поезд между этими городами проходит за полчаса (без остановок), из Манчестера в Ливерпуль мож­но попасть по скоростному шоссе или по судоходному каналу. Оба города давно об­завелись международными аэропортами.

Если откровенно, центр Ли­верпуля, и с этим едва ли по­споришь, намного привлека­тельнее. Немецкие бомбар­ди­ровки пощадили немало архи­тектурных зданий Мерсисай­да, в то время как в Манчес­тере с историческими зданиями – беда.

Объединяет два крупнейших города северо-запада Англии – прекрасное чувство юмора, зачастую переходящее в самоиронию. И скаузеры, и манкунианцы не лишены прек­расного качества: умения по­смеяться над самими собой.

Говорят, в конце 50-х, еще до того, как к ливерпудлианской группе «Битлз» пришла слава, Джон Леннон и его близкий друг Стюарт Сатк­лифф коротали вечера, сидя на крыше одного из домов и взирая на сумеречный Ливер­пуль. И в один из таких вечеров между ними произошел диалог следующего содержания:

– Знаете, что мне так нравит­ся в Ливерпуле, мистер Сат­клифф? – торжественно воп­рошал Джон.

– Нет, что же, мистер Леннон? – подыгрывал ему Стю.

В ответ будущий рок-герой тяжело вздыхал:

– А я думал, ты мне скажешь…

Сергей Томашевский