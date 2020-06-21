Манчестер – Ливерпуль: два заклятых брата

Манчестер и Ливерпуль – два крупнейших города Северо-Западной Англии испокон веков соперничали между собой. Оба города, разделенные лишь 60 километрами, оказали огромное влияние на мировую историю.
Именно в Манчестере и Ливерпуле находятся два самых титулованных футбольных клуба Англии – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», снискавшие небывалую популярность во всем мире. Ливерпуль подарил миру в 60-е музыкальную группу на все времена – «Битлз», а Манчестер в 90-е дал свой ответ – «Оазис». Наконец, именно между этими городами в XIX веке было налажено первое в мире железнодорожное сообщение.
Они всегда спорили между собой и конкурировали во всем, будь то музыка, футбол или экономика. Они очень похожи, но при этом – очень разные. Огромный, если принимать во внимание пригороды, Манчестер и куда более провинциальный Ливерпуль. В обоих местах – отличная ночная жизнь, пожалуй, лучшая во всей Северной Англии.
Любопытен и местный говор. Несмотря на такую близость городов, скаузерский (на нем говорят ливерпудлианцы) акцент и манкунианский – безумно далеки друг от друга. Но объединяет их то, что они страшно непонятны жителям других областей Британии.
Так что же объединило эти города и что положило начало многовековому соперничеству?
Канал как козырная карта
Конкуренция между двумя городами существует еще со времен промышленной революции. В те времена оба города соперничали за доминирование на северо-западе Англии: Манчестер был известен своими производственными мощностями, а Ливерпуль – своим портом. После строительства судоходного канала Манчестера морские суда могли плыть в обход Ливерпуля и транспортировать товары напрямую в Манчестер, что незамедлительно сказалось на доходах соседнего Ливерпуля.
Взлет Манчестера начался в XIV веке, когда сюда переселились беглые фламандские купцы и текстильные фабриканты. Они-то и заложили основы для будущего феноменального текстильного бума. Местные фабрики стали расти как грибы. Большое значение имел канал, который в 1772 году соединил Манчестер с западноланкаширским угольным месторождением.
Особенно важным текстильное дело стало после захвата Англией колоний в Северной Америке и Индии, которые обеспечили Британию дешевым сырьем, и прежде всего – хлопком. Поначалу хлопок с плантаций рабовладельческих штатов Америки везли в главный порт Северной Англии – Ливерпуль. Уже в 1830 году открылась железная дорога Манчестер – Ливерпуль. А в 1894 году завершилось строительство Манчестерского судоходного канала, который обеспечил прямой доступ крупных океанских судов к манчестерским фабрикам.
Первый в мире поезд и первая его жертва
Что касается железной дороги, то в те времена в Великобритании существовало довольно много людей, считающих железнодорожный транспорт весьма перспективным, но помимо них имелись также и ярые противники строительства железных дорог. Манчестер тогда являлся одним из крупнейших центров текстильной промышленности и не имел достойных конкурентов не только в самой Англии, но и за ее пределами. Для того чтобы отправить готовую продукцию за рубеж, приходилось сначала по водным каналам доставлять ее в Ливерпуль – ближайший портовый город. Оттуда же подобным образом в Манчестер приходило сырье – тюки с хлопком и шерстью.
В теплое время года это было весьма удобно, однако зимой каналы замерзали и грузы доставлялись при помощи лошадей, а это могло занять несколько суток или даже недель, несмотря на то, что расстояние между Ливерпулем и Манчестером – всего лишь 60 километров.
Для проектирования новой железной дороги был приглашен всемирно известный инженер-механик Джордж Стефенсон. Период от начала строительства до сдачи железнодорожной линии в эксплуатацию занял четыре года. Все это время Стефенсон пристально следил за всеми технологическими процессами, лично объезжая каждый строительный пункт верхом на лошади.
Создание железнодорожного полотна на данном участке было сопряжено с рядом проблем. Во многих местах пришлось построить в общей сложности около шестидесяти мостов, пробить тоннели, сделать выемку глубиной около 25 метров и протяженностью примерно 3 километра в скалистом грунте.
Невзирая на все препятствия, осенью 1830 года новая железная дорога была полностью готова к эксплуатации. Официальная церемония открытия прошла 15 сентября в Ливерпуле. В тот день по железной дороге Манчестер – Ливерпуль должны были пройти восемь поездов с приглашенными гостями. Одним из них планировал управлять сам изобретатель Стефенсон.
Во время открытия дороги на одном из промежуточных остановочных пунктов произошла трагедия. Бывший министр торговли Уильям Хаскисон проявил неосторожность, а попросту говоря, зазевался на перроне и попал под движущийся поезд. Состав превратил ногу чиновника в месиво. Его срочно повезли в больницу. Спасти Хаскисона не удалось, в тот же день он скончался. Данный факт принес ему всемирную посмертную известность как первому в мире человеку, погибшему под колесами железнодорожного состава.
Сообщение Манчестер – Ливерпуль стало первым в мире, где железнодорожные поезда курсировали, строго придерживаясь составленного расписания. Кроме того, к всеобщему удивлению, пассажирские перевозки стали весьма популярны и приносили дороге доход даже больший, чем от транспортировки грузов.
Число пассажиров на ней непрерывно увеличивалось, и за короткое время достигло 1200 человек в день. Перевозка людей оказалась даже выгоднее транспортировки грузов. А ведь дорогу строили прежде всего как грузовую. Даже сам Джордж Стефенсон не ожидал такого успеха.
«Что мне так нравится в Ливерпуле?»
Сейчас, помимо железной дороги, по которой поезд между этими городами проходит за полчаса (без остановок), из Манчестера в Ливерпуль можно попасть по скоростному шоссе или по судоходному каналу. Оба города давно обзавелись международными аэропортами.
Если откровенно, центр Ливерпуля, и с этим едва ли поспоришь, намного привлекательнее. Немецкие бомбардировки пощадили немало архитектурных зданий Мерсисайда, в то время как в Манчестере с историческими зданиями – беда.
Объединяет два крупнейших города северо-запада Англии – прекрасное чувство юмора, зачастую переходящее в самоиронию. И скаузеры, и манкунианцы не лишены прекрасного качества: умения посмеяться над самими собой.
Говорят, в конце 50-х, еще до того, как к ливерпудлианской группе «Битлз» пришла слава, Джон Леннон и его близкий друг Стюарт Сатклифф коротали вечера, сидя на крыше одного из домов и взирая на сумеречный Ливерпуль. И в один из таких вечеров между ними произошел диалог следующего содержания:
– Знаете, что мне так нравится в Ливерпуле, мистер Сатклифф? – торжественно вопрошал Джон.
– Нет, что же, мистер Леннон? – подыгрывал ему Стю.
В ответ будущий рок-герой тяжело вздыхал:
– А я думал, ты мне скажешь…
Сергей Томашевский
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