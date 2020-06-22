Люди с астмой получат опознавательные карты для проезда в общественном транспорте

Они не будут платить штраф за поездки без масок

В Transport for London обозначили категории пассажиров, которые могут не носить маски в общественном транспорте, пишет Metro. К ним относятся люди, страдающие астмой или другими заболеваниями дыхательной системы, дети младше одиннадцати лет, сотрудники TfL, дежурные полицейские и работники экстренных служб.

Исключение также сделано для глухонемых людей и тех, чье физическое состояние не позволяет надеть маску. Чтобы избежать вопросов и штрафов, они могут скачать опознавательную карту с сайта TfL и по необходимости предъявлять ее водителям или полицейским.

«Мы ввели эти карты, чтобы персоналу было проще опознавать людей, не способных носить маски. Их можно распечатать или скачать на телефон», — рассказывает директор отдела инклюзивности TfL Стейнтон Браун.

Пассажиры без масок уже успели столкнуться с негативным отношением к себе. «Однажды я села в автобус без маски и услышала, как сидящий рядом мужчина говорит своей подруге “Смотри, у людей совсем нет уважения к другим”. После инцидента я распечатала бейджик “У меня астма” и ношу его с собой», — рассказала жительница Лондона Шона Муралдо-Паркс.