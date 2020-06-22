﻿﻿﻿﻿﻿

Люди с астмой получат опознавательные карты для проезда в общественном транспорте

Люди с астмой получат опознавательные карты для проезда в общественном транспорте
Фото:123rf.com

Они не будут платить штраф за поездки без масок

В Transport for London обозначили категории пассажиров, которые могут не носить маски в общественном транспорте, пишет Metro. К ним относятся люди, страдающие астмой или другими заболеваниями дыхательной системы, дети младше одиннадцати лет, сотрудники TfL, дежурные полицейские и работники экстренных служб.

Исключение также сделано для глухонемых людей и тех, чье физическое состояние не позволяет надеть маску. Чтобы избежать вопросов и штрафов, они могут скачать опознавательную карту с сайта TfL и по необходимости предъявлять ее водителям или полицейским.

«Мы ввели эти карты, чтобы персоналу было проще опознавать людей, не способных носить маски. Их можно распечатать или скачать на телефон», — рассказывает директор отдела инклюзивности TfL Стейнтон Браун.

Пассажиры без масок уже успели столкнуться с негативным отношением к себе. «Однажды я села в автобус без маски и услышала, как сидящий рядом мужчина говорит своей подруге “Смотри, у людей совсем нет уважения к другим”. После инцидента я распечатала бейджик “У меня астма” и ношу его с собой», — рассказала жительница Лондона Шона Муралдо-Паркс.

profile-sample2
Каждый шестой заемщик воспользовался правом на ипотечные каникулы
22-06-2020
profile-sample2
Рестораны и кафе Вест-Энда займут тротуары и даже проезжую часть
22-06-2020
profile-sample2
Просители убежища и право на трудоустройство
22-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.