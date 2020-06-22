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Каждый шестой заемщик воспользовался правом на ипотечные каникулы

Каждый шестой заемщик воспользовался правом на ипотечные каникулы
Фото:123rf.com

1,9 млн человек попросили об отсрочке платежей

Каждый шестой заемщик в Великобритании воспользовался правом на ипотечные каникулы, сообщает портал PropertyWire. По данным UK Finance, это 1,9 млн человек. При этом средняя сумма ежемесячного платежа составляет £755.

«Кредиторы понимают, что доходы граждан продолжат падать из-за пандемии коронавируса и стараются помочь каждому клиенту, независимо от его финансового положения», — говорит управляющий директор UK Finance Эрик Линдерс.

Согласно постановлению министра финансов Риши Сунака, у заемщиков есть время до 31 октября 2020 года, чтобы воспользоваться ипотечными каникулами.

Тем временем банки предлагают возобновить платежи тем, кто уже вышел на работу — ведь это прежде всего в их интересах.

По мнению Марка Харриса, главы компании SPF Private Clients, предоставляющей кредиты, цифры скорее обнадеживают. «Одна шестая от общего числа заемщиков — это не так много. Кроме того, многие воспользовались ипотечными каникулами просто потому, что у них была такая возможность». Однако, как подчеркивает кредитор, ситуация может ухудшиться в октябре, когда перестанет действовать программа финансовой поддержки граждан Job Retention Scheme.

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