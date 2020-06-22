Один в поле – воин: бесплатные обеды и демократия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что школьников из малоимущих семей, которые получают бесплатные обеды во время учебного года, обеспечат ими и на время летних каникул. Ранее премьер не планировал продлевать эту программу.

Чиновник пересмотрел свое решение лишь после того, как кампанию в поддержку бесплатного питания для детей из малоимущих семей начал футболист «Манчестер юнайтед» Маркус Рашфорд. Почему бесплатные обеды так важны для малообеспеченных семей? Что и как едят школьники из разных стран? И насколько сложно человеку «из народа» повлиять на решение политиков?

Пенальти для премьера

В середине июня футболист Маркус Рашфорд написал открытое письмо к Борису Джонсону с просьбой предоставить детям бесплатные обеды на каникулах. Затем в британской прессе появились сообщения, что Джонсон по-прежнему не собирается продлевать эту программу, но пообщается с Рашфордом и расскажет ему, что правительство делает для помощи малообеспеченным семьям. На это футболист написал в «Твиттере», что продолжит кампанию за бесплатные обеды, и уже на следующий день правительство объявило о создании нового «уютного летнего продовольственного фонда» стоимостью £120 млн для 1,3 млн школьников, получающих бесплатное питание в Англии. Детей обеспечат ваучерами на сумму £15 в неделю.

В письме премьеру футболист, пишет The Guardian, вспомнил свое детство и признался в том, что его родители во многом полагались на эти бесплатные обеды, так как денег на еду не хватало. Его даже частенько звали в гости соседи, чтобы чем-нибудь угостить и убедиться, что он не голоден. Маркус Рашфорд также обратил внимание Бориса Джонсона на то, что многие семьи в стране живут от зарплаты до зарплаты и не имеют средств, чтобы заплатить по счетам, а в целях экономии даже вынуждены отключать воду на время локдауна.

Для многих семей бесплатные обеды — существенная помощь со стороны государства. Когда школы закрыли на карантин, правительство Великобритании выделило школьникам из малоимущих семей специальные ваучеры, на которые можно получить продукты в супермаркетах.

Нездоровые последствия

Великобритания — первая страна в мире, которая ввела государственную систему школьного питания. В 1906 году британцами было принято первое в мире государственное постановление, рекомендующее муниципальным властям обеспечивать школьников бесплатной едой.

В 1939 году многие школьники, в основном из бедных семей, стали получать бесплатный завтрак за счет бюджета страны.

С 1940 года правительство Соединенного Королевства стало рассматривать школьное питание как одну из обязательных составляющих мобилизационных мероприятий при подготовке страны на случай возникновения военных конфликтов. Как результат, к моменту завершения Второй мировой войны ежедневно более 1,6 млн школьников получали бесплатный завтрак (в 10 раз больше по сравнению с 1939 годом). Из этого числа 15% завтраков были полностью бесплатными: все расходы оплачивало государство.

К 1951 году уже 49% школьников получали бесплатный завтрак, а 84% школьников — бесплатный стакан молока. В начале 70-х годов в Великобритании сложилась полноценная система школьного питания, в которой питание для детей из семей с низким уровнем дохода было абсолютно бесплатным.

Однако в 1979 году, после прихода к власти правительства консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер, отношение к школьному питанию резко изменилось. Участие государства в организации школьного питания посчитали бюрократическим и затратным мероприятием. В результате в течение последующих 10 лет тысячи британских школьников лишились бесплатных завтраков и обедов.

К каким последствиям это привело? Школьники стали питаться дешевой и вредной едой. Анализ рациона питания подростков, проведенный в 1997 году, показал, что потребление сахара увеличилось по сравнению с 1980 годом на 30%. Две трети детей стали регулярно и в значительных количествах употреблять белый хлеб, чипсы, сладости, сладкие газированные напитки и меньше есть свежие овощи и фрукты (50% от рекомендованного количества).

К январю 2000 года лишь 44% английских детей получали школьное питание (почти на 25% меньше, чем в 1979 году). Из 3,76 млн детей из семей с низким доходом лишь каждый третий в это время получал бесплатный второй завтрак. При этом пища школьников оказалась дефицитной по множеству микро- и макронутриентов. Среди детей резко возросло число заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличился риск развития остеопороза и онкологии.

В последние годы британские власти стремятся возродить традицию обеспечения местных школьников горячей и здоровой пищей.

Бесплатный сыр бывает только в…

В странах, которые борются за правильное питание, действуют госпрограммы, в рамках которых ученики сами выращивают овощи и фрукты на территории школьных ферм. Таким образом, школьники питаются гарантированно качественной едой, осознавая ее ценность. Такие школы есть, например, в Бразилии, США, Канаде и Японии. В Уругвае пошли еще дальше: детей не только привлекают к выращиванию агрокультур, но и учат доить коров, готовить супы и вторые блюда. При этом в некоторых странах родители приводят детей в школы только ради бесплатного питания, не видя другого смысла.

Что и в каких странах школьники едят бесплатно?

Индия

Во всех государственных школах Индии действует программа бесплатного питания. Блюда дают простые: рис, лепешки, овощное или рыбное карри, стакан молока или йогурта и вареные яйца. Благодаря бесплатному питанию количество детей, которых родители не отдавали в школу, так как не видели в ней смысла, существенно сократилось. А еще программа помогает бороться с кастовой дискриминацией: дети из разных каст вместе едят одно и то же.

Япония

Если родители не имеют достаточных средств для того, чтобы оплачивать обеды в школе, их ребенок получает школьный обед бесплатно. Школьное питание в Японии — часть образовательного процесса. Ребенок учится взаимодействовать с большим коллективом, где у каждого свои обязанности. Маленький японец должен брать с собой в школу скатерть, палочки для еды и зубную щетку. Ежедневно назначаются дежурные, которые накрывают на стол и раскладывают еду, а затем собирают посуду. В меню входят суп, рис или картофельное пюре, мясо или рыба, хлеб и обязательно пакет молока. Едят японские школьники сидя за партами, на скатертях, в компании учителя, но первым обедает директор школы. Он ест то же, что и дети.

Бразилия

Все госшколы Бразилии бесплатно кормят своих учеников в обязательном порядке. В стране уже более 60 лет действует национальная программа школьного питания, гарантирующая поступление бюджетных средств во все государственные детские образовательные учреждения. В последние годы ей на подмогу приходят современные технологии — для этого был запущен проект «Цифровая школьная кухня». Бюджетные деньги используются для закупки продуктов и обустройства столовых нужд. Основу ежедневного рациона составляют рис, куриное мясо, фасоль, ямс и говядина, причем меню зависит от региона. Все порции сопровождаются овощами и фруктами. Напитки — молоко, соки и кокосовая вода; любая газировка запрещена.

Финляндия

Программа бесплатных ланчей для всех школьников действует в Финляндии с 1948 года. Меню довольно разнообразное: дают и мясо, и рыбу, и овощи, и молочные продукты, и, конечно, супы, особенно любимый финнами хернекейтто — гороховый суп с копченой свининой. Также предлагаются блюда для вегетарианцев, представителей разных религиозных конфессий, аллергиков (можно выбрать еду без глютена и лактозы).

Франция

Цена обеда напрямую зависит от семейного дохода. В начале каждого учебного года родители должны предоставить полную информацию о зарплате и социальных дотациях, если таковые имеются, а также налоговые декларации. На основе этих данных и с учетом количества членов семьи вычисляется так называемый семейный коэффициент. Обед французских школьников зачастую выглядит не хуже ресторанного. Еда красиво сервируется и состоит из четырех-пяти блюд, обязательно с сырной тарелкой. Дают даже сыр с плесенью. Таким образом, детей знакомят с разными вкусами и приучают питаться красиво.

Великобритания

Дети из малоимущих семей исправно получают бесплатные обеды, однако до недавнего времени школьные ланчи в Англии нельзя было назвать полезными. В меню присутствовали полуфабрикаты, картофель фри и разные сладости. Идею перехода школьников на здоровое питание начал продвигать известный шеф-повар Джейми Оливер. Своими инициативами и обращениями он добился того, что оборудование в школах заменили на самое современное, поваров отправили на переобучение, убрали автоматы с газировкой, а в целом меню сделали разнообразным и полезным. Сейчас здоровое питание в школах активно пропагандируют, подключая родителей: им раздают брошюры и даже предлагают проверять снеки на полезность с помощью специального приложения.

Сила народа

Примеры Оливера и Рашфорда показывают, как люди не из числа чиновников могут повлиять на действия властей. Сам Рашфорд после того, как Борис Джонсон принял решение оставить бесплатные обеды, написал в своем «Твиттере»: «У меня нет слов! Просто посмотрите, что мы можем сделать сообща. Это Англия, 2020 год».

А как дела обстоят в других странах — когда голоса простых граждан были услышаны чиновниками и изменили политику государств?

Грета Тунберг

20 августа 2018 года 15-летняя школьница Грета Тунберг вышла к зданию парламента с одиночным пикетом и отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Грета взяла самодельный плакат с лозунгом Skolstrejk for klimatet («Школьная забастовка за климат») и пачку распечатанных флаеров с коротким текстом. Ее требование заключалось в том, чтобы политики обратили внимание на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением.

В тот же день о девочке стали писать в социальных сетях, а к концу недели к протесту присоединились несколько десятков человек. Некоторые члены парламента выразили Грете поддержку, а о забастовке рассказали ведущие шведские СМИ и местное телевидение.

Грета объявила, что не собирается останавливаться, и анонсировала идею акции «Пятницы ради будущего», призвав всех желающих присоединиться к ее борьбе и проводить протестные акции у здания парламента во всех странах. Идею поддержала молодежь по всему миру: юные активисты стали публиковать отчеты о своих акциях в «Инстаграме» под хештегом #Fridaysforfuture.

Существуют разные «народные» версии появления активистки Греты, но, откуда бы она ни взялась, она сумела повлиять на политиков и привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Сегодня к ее протесту присоединились около 1,5 млн человек, а сама Грета уже второй раз претендует на Нобелевскую премию мира.

Подростки из Флориды

По признанию Греты, на «Пятницы ради будущего» ее вдохновила история флоридских тинейджеров, основавших движение Never Again («Больше никогда»). Это движение возникло после стрельбы в одной из школ американского штата Флорида — подросток убил 17 человек.

Старт протестной кампании был положен, когда с момента трагедии не прошло еще и суток. А через шесть дней после стрельбы сто учащихся отправились на автобусе в столицу штата, чтобы встретиться с политиками и представителями Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Ассоциацию поддерживают многие политики, и она считается самой могущественной лоббистской организацией в США (ее членами являются 5 млн человек).

Группа подростков из Флориды, бросившая вызов политикам и лоббистам, вдохновила молодежь по всей стране на протестные акции. От политиков требовали перемен, выступая не за запрет оружия, а за усиление контроля над теми, кому разрешена его покупка.

В результате акций NRA оказалась перед лицом бойкота. Активисты и начавшие примыкать к ним граждане стали забрасывать частные компании требованиями прекратить работу с NRA, а чиновников — пересмотреть законодательство об оружии.

Так, по данным NBC News, одна из крупнейших в мире авиакомпаний Delta Airlines после потока жалоб объявила, что отменяет специальную скидку для членов NRA, а также просит ассоциацию убрать свое имя из списка сторонников. Ее примеру последовала еще одна крупная американская авиакомпания, United Airlines. От партнерства с NRA отказались еще несколько компаний, в том числе сети проката автомобилей Enterprise и Hertz и производитель программного обеспечения Symantec. В крупной розничной сети Dick’s Sporting Goods заявили, что прекращают продажу автоматов в своих магазинах. Кроме того, во Флориде приняли новый законопроект, направленный на регулирование продажи оружия и владения им, — в частности, он повысил минимальный возраст покупателя огнестрела с 18 лет до 21 года.

Мартин Лютер Кинг

И наконец, еще одно яркое свидетельство того, как простой человек может повлиять на решения политиков, — это история Мартина Лютера Кинга.

В 1954 году Кинг переехал в город Монтгомери и вскоре стал идейным вдохновителем движения за гражданские права чернокожих. Он возглавил автобусный протест — следствие инцидента с швеей Розой Паркс: женщина отказалась уступить место в автобусе белокожему мужчине, за что ее арестовали и оштрафовали. В итоге чернокожие жители начали масштабный бойкот городского общественного транспорта. Акция сопротивления длилась более года и увенчалась сенсационным успехом: федеральные власти признали сегрегационные меры штата Алабама незаконными. С этого момента стало ясно, что ликвидация системы разделения белого и цветного населения Юга — вопрос ближайшего будущего.

Сегодня известную речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» эксперты называют выдающимся примером ораторского искусства, кардинально изменившим жизнь миллионов американцев. А после «Марша на Вашингтон», где рядом шли черные и белые американцы, США стали совсем другой страной.