Рестораны и кафе Вест-Энда займут тротуары и даже проезжую часть

Местные власти намерены поддержать их после открытия

Ожидается, что с 4 июля в Англии снова заработают пабы, кафе и рестораны. За эпидемию коронавируса они понесли колоссальные убытки, а некоторые объявили о банкротстве. Владельцы опасаются, что даже после открытия не смогут вернуться к прежним объемам продаж, ведь дистанцию в 2 метра правительство еще не отменило.

Чтобы поддержать отрасль, муниципалитет Вестминстера разрешил ресторанам и кафе занять тротуары и даже проезжую часть на некоторых улицах Вест-энда, пишет The Evening Standard.

St Martin’s Lane и Maiden Lane в Ковент-гардене, Dean Street и Old Compton Street в Сохо будут закрывать каждый день, чтобы дать возможность владельцам ресторанов выставить столики.

Последние смогут занимать даже автомобильные парковки и крыши зданий, особых согласований на это не потребуется. Муниципалитет также раздумывает об установке общественных туалетов неподалеку от ресторанов, чтобы люди не толпились в помещении.

«Мы уверены, что нововведение понравится и местным жителям, и посетителям», — заявила глава муниципалитета Вестминстерского муниципалитета Рейчел Робатан.

Список улиц, которые будут временно закрыты с 4 июля, можно найти на сайте The Evening Standard.