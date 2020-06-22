Теракт в Рединге. Главное

20 июня в парке Forbury Gardens были убиты три человека

Три человека были убиты и еще трое получили серьезные ранения в результате теракта в Рединге, сообщает Sky News. Инцидент произошел около 19:00 20 июня в парке Forbury Gardens.

По словам очевидцев, в тот день в парке было многолюдно, поэтому вооруженного ножом человека заметили не сразу. Мужчина направился к группе отдыхающих, что-то выкрикивая и размахивая оружием. Они ранил трех человек, после чего напал еще на нескольких. Увидев приближающихся полицейских, преступник попытался скрыться, однако был задержан.

По данным Sky News, убийцей оказался 25-летний Хаири Саадаллах, беженец из Ливии. Ранее в городе проходила протестная акция Black Lives Matter, поэтому нападение связали с ней, однако позднее полиция переквалифицировала дело на теракт.

Мотив преступления пока не ясен, полиция допрашивает преступника. Двое погибших уже опознаны — это 36-летний школьный учитель Джеймс Фарлонг и 39-летний гражданин США Джо Ритчи-Беннет. Последний прожил в Англии пятнадцать лет. Посол США в Великобритании Вуди Джонсон подтвердил эти данные и выразил соболезнования семье погибшего. Борис Джонсон назвал случившееся отвратительным.

22 июня в 10:00 утра в Рединге прошла минута молчания в память о погибших.