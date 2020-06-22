Высокий суд дал разрешение на судебный пересмотр для оспаривания иммиграционных правил, которые касаются того, когда просителям убежища разрешается работать в Великобритании.

Люди, ожидающие первоначального решения по заявке на получение статуса беженца более года, могут подать заявление на получение разрешения на работу, но только для ролей, которые находятся в списке дефицитных профессий (Shortage Occupation List).

По словам адвокатов заявителя, ранее им удалось убедить Министерство внутренних дел рассмотреть вопрос о предоставления разрешения на работу лицу, испытывающему финансовые проблемы.

Но ответ Министерства внутренних дел был отрицательным: чиновники решили, что он «не указал никаких исключительных обстоятельств, оправдывающих предоставление права на работу в исключительном порядке».

Это положило начало новому судебному разбирательству, в котором, среди прочего, утверждается, что решение об отказе в разрешении на работу за пределами списка дефицитных профессий было «иррациональным, необоснованным и нарушает права заявителя в соответствии со статьей 8» Европейской конвенции по правам человека.

Адвокаты истца заявили, что «нынешние правила создают только иллюзорное право на работу для просителей убежища, поскольку крайне редко они смогут трудоустроиться на тех позициях, которые указаны в списке дефицитных профессий».