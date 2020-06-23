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C 4 июля отменяется социальная дистанция в два метра

C 4 июля отменяется социальная дистанция в два метра
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Теперь люди должны находиться минимум в метре друг от друга

На заседании парламента Борис Джонсон объявил еще об одном нововведении, пишет BBC. С 4 июля людям разрешается сократить социальную дистанцию с двух до одного метра.

Это стало возможным благодаря снижению количества заболевших коронавирусом и соблюдению правил карантина, подчеркнул премьер. По его словам, угрозы второй волны заболевания в Великобритании сейчас нет.

Джонсон подчеркнул, что надеется на благоразумие граждан. «Чем больше мы ослабляем карантин, тем осторожнее должны себя вести», — заявил он.

Теперь две семьи могут ходить в гости друг к другу при условии соблюдения дистанции и ношения масок в общественном транспорте.

С 4 июля в Англии откроются музеи, галереи, кинотеатры, пабы, рестораны и парикмахерские. Бронировать места нужно будет заранее, а количество мест ограничат в целях безопасности.

Также откроются религиозные учреждения. При этом число гостей на свадьбах не должно превышать тридцати человек.

Спортзалы, бассейны, ночные клубы, казино, тату- и маникюрные салоны пока останутся закрытыми.

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