Невероятная история кота Боба и его друзей

15 июня не стало Боба — кота, который прославился на весь мир благодаря книгам о нем

Нет, Боб не совершал героических поступков и не был занесен к Книгу рекордов Гиннеса как самый толстый или пушистый. Он просто спас одного человека от одиночества и гибели, и их история вдохновила остальных и показала, что мир добрее, чем кажется, надо только это увидеть. Мы сами создаем добро и творим чудеса. Давайте вспомним историю Боба и его человека.

Кот, который гулял сам по себе

Жил-был кот. Жил-был Джеймс. Каждый — в своем мире. Каждый был занят своим делом. Джеймс Боуэн бродил по улицам и пел песни, чтобы заработать себе на еду и на наркотики. Кот тоже бродил по улицам, рылся в мусорках и тоже, наверное, пел свои, кошачьи песни. И вот однажды их пути пересеклись. Весной 2007 года Джеймс увидел в подъезде своего дома рыжего кота. «Наверное, соседский», — подумал он. Но когда на следующий день кот появился снова, закрались сомнения. «Одинокий кот в подъезде — очень странно», — подумал Джеймс (вы, конечно, помните, что в Англии бродячих животных практически нет). Соседи подтвердили, что кот бездомный, и Джеймс впустил его. У бедняги была повреждена лапка, он был худой и голодный. Жалость заставила Джеймса выложить последние тридцать фунтов на лечение бродяжки. Он оставил кота у себя — только на время, пока тот не поправится, — и придумал ему имя Боб, в честь героя сериала «Твин Пикс».

Боб выздоровел. Джеймс выпустил кота в надежде, что тот вспомнит дорогу домой и найдет своих хозяев. Вместо этого Боб стал следовать за Джеймсом по пятам, видимо считая его своим спасителем. На самом деле спасителем оказался кот. Боуэн вдруг понял, что этому маленькому рыжему существу нужна помощь, оно нуждается в компании и поддержке. «Мы в ответе за тех, кого приручили», помните? Но поддержка нужна была и самому Джеймсу. Эти два одиночества встретились в подходящий момент. И тут началась их история.

Кошачья слава

Джеймс продолжал играть на гитаре и петь песни в Ковент-Гардене. Но теперь уже с Бобом. Они стали неразлучны. Джеймс смастерил ошейник для кота, и Боб семенил своими маленькими лапками за ним повсюду: они вместе ходили в магазин, ездили в автобусе, продавали журналы и, конечно, выступали. Необычная пара быстро привлекла внимание туристов и прохожих, люди специально приходили на них посмотреть. YouTube-ролики о них набирали просмотры. Так друзья стали лондонской знаменитостью.

А дальше как в сказке. В сентябре 2010 года про уличных музыкантов написали в газете Islington Tribune. Статью прочитала литературный агент Мэри Пачнос, которой эта история так понравилась, что она решила: ее должны узнать миллионы. Пачнос нашла Боуэна и представила его писателю Гарри Дженкинсу. И завязалась работа над книгой.

«Уличный кот по кличке Боб» сразу стал бестселлером. История друзей так понравилась публике, что после этого вышли еще книги: «Мир глазами кота Боба», «Боб — необычный кот», «Где же Боб?», «Мое имя — Боб», «Подарок от кота Боба», «Кот Боб спешит на помощь», «Маленькая книга кота Боба. Жизненные уроки от мудрого уличного кота».

С момента публикации «Уличного кота по кличке Боб» было продано восемь миллионов экземпляров по всему миру (миллион разлетелся по одной Великобритании), книга была переведена на тридцать языков. Такой популярности уличные музыканты, конечно, не ожидали.

Боб — кинозвезда

На Джеймса и Боба неожиданно свалилась слава. Они уже не жили в тесной квартирке в Тоттенхэме. Их жизнь круто изменилась — теперь они могли позволить себе обедать в дорогих ресторанах, путешествовать, жить в отелях. Они часто появлялись на благотворительных мероприятиях и… продолжали петь песни. Джеймс стал автором и вокалистом группы The Wild and Stray, а Боб, как всегда, был рядом.

Немудрено, что после ошеломляющего успеха книги ее захотели экранизировать. Фильм «Уличный кот по кличке Боб» вышел в 2016 году; роль Джеймса сыграл Люк Тредэвей, а роль Боба — сам Боб. Конечно, ему требовались дублеры: почтенный возраст не позволял коту трудиться на съемочной площадке весь день. Но даже будучи не в кадре, он внимательно следил за всем, что происходит на площадке, словно консультант оценивал актерскую игру остальных Бобов. Фильм, как и книга, имел оглушительный успех. На премьере присутствовала даже герцогиня Кембриджская, которая лично поприветствовала пушистого актера.

Боб стал голливудской звездой. По своему паспорту для домашних животных он объездил Европу, побывал в Америке и Японии. И везде поклонники дарили ему игрушки и шарфики, которые стали его фирменным знаком. По словам Джеймса, таких шарфиков накопилось два чемодана. Но самое главное ждало впереди.

Вышла кошка за кота…

В прошлом году на просторах «Фейсбука» Джеймс познакомился через своих друзей с Моникой Хертес, девушкой из Польши, которая живет в Великобритании. У молодых людей нашлось много общего, и оба любили музыку и кошек. Вскоре они стали жить вчетвером: Джеймс, Боб, Моника и ее кошка Пом-Пом. По словам Моники, Боб сначала настороженно ее обнюхал, потом дал себя погладить и разрешил взять на руки. Джеймс облегченно вздохнул: он не смог бы смириться, если бы его любимец и Моника не нашли общий язык. Боб подружился и с Пом-Пом, они вместе бегали по дому, несмотря на преклонные годы кота. Но больше всего предпочитали лежать вместе, свернувшись калачиком.

Джеймс, Моника и их питомцы начали заниматься благотворительностью и защищать бездомных животных. В октябре 2019 года баронесса Пиддинг пригласила их в палату лордов, чтобы обсудить проблемы бездомных животных. Для Джеймса, который еще совсем недавно пел песни на улице, чтобы заработать на кусок хлеба, это было настоящим чудом. Находиться там, где собираются избранные! Он осознал, что теперь к его голосу могут прислушаться, что он может что-то изменить в мире. Джеймс и Боб подписали соглашение о продвижении новой игровой площадки для кошек в Ливерпуле, они устраивали благотворительные вечера, чтобы собрать деньги для кошачьих приютов, Джеймс планировал выпуск документального фильма о бездомных, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме.

Самые популярные клички британских котов в 2019 году (по версии Cats Protection):

1. Чарли

2. Оскар

3. Алфи

4. Джордж

5. Джаспер

6. Майло

7. Лео

8. Мерлин

9. Гарри

10. Монти… и Боб на 39-м месте!

Бобу было 14 лет, когда он умер. Солидный возраст для кота. Сам того не подозревая, он сделал многое не только для своего хозяина, но и для всех остальных, кто не остался равнодушным к их истории. Боб изменил жизнь Джеймса полностью. И не в богатстве и знаменитости дело — маленькое существо затронуло те струны души, из которых сложилась музыка добра и сострадания. «Боб спас мне жизнь, — говорит Джеймс. — Он был для меня больше чем компаньоном. С ним я обрел цель, которой мне не хватало. Успех, которого мы добились благодаря нашей книге и фильму, был чудом. Боб познакомился с тысячами людей, затронул миллионы жизней. Никогда не было такого кота, как он. И не будет».

В мире всегда есть кто-то, кому нужна наша помощь. Отдавая нашу любовь, мы становимся сильнее и обретаем больше, чем просто друзей, почет и уважение. Мы обретаем себя. А это гораздо важнее.

Подготовила Оксана Кеш