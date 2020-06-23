В Великобритании подняли вопрос о выплате репараций потомкам рабов

Greene King и Lloyd’s of London согласились выплатить компенсацию

Согласно принятому в 1833 году закону об отмене рабства британское правительство должно было выплатить рабовладельцам £20 млн за понесенные убытки. В пересчете на сегодня это более £300 млрд, пишет The Week. Сумма была очень велика для того времени. При этом сами рабы не получили никакой компенсации за то, что стали объектом торговли.

В свете последних событий в Великобритании вновь встал вопрос о выплате репараций потомкам рабов. Однако люди расходятся во мнениях, стоит ли это делать, а также каким образом и кому именно проводить компенсацию.

Исследователи Университетского колледжа Лондона составили перечень физических лиц и организаций, получивших деньги в 1833 году. В их числе — Королевский банк Шотландии, банковский конгломерат The Lloyds Banking Group, банк Barclays, страховая группа RSA Insurance и другие.

Сеть пабов и пивоварен Greene King, а также страховая компания Lloyd’s of London уже согласились выплатить компенсацию представителям этнических меньшинств (BAME). К выплате репараций призвала и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Однако бывший министр международного развития Великобритании Рори Стюарт считает, что деньги нужно направить в другое русло. «Создается впечатление, что так мы «отменим» 300—400 лет колониального господства, но оно ошибочно. Правительство действительно может выделить деньги, но их лучше направить тем, кто страдает от нищеты прямо сейчас», — заявил Стюарт.