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С 4 июля в Англии откроются музеи, галереи и кинотеатры

С 4 июля в Англии откроются музеи, галереи и кинотеатры
Фото:123rf.com

А также пабы, рестораны и парикмахерские

На сегодняшнем брифинге по коронавирусу Борис Джонсон объявит об очередном ослаблении карантинных мер, пишет The Guardian. С 4 июля в Англии откроются музеи, галереи, кинотеатры, пабы, рестораны и парикмахерские. Бронировать места нужно будет заранее, а количество мест ограничат в целях безопасности.

С 6 июля люди, находящиеся в группе риска по состоянию здоровья, смогут выходить из дома и общаться с друзьями и знакомыми, а с 1 августа — вернуться к работе. Об этом вчера заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

22 июня комитет по чрезвычайным ситуациям одобрил сокращение социальной дистанции с 2 до 1 метра. Сегодня соответствующий документ должен быть направлен в Палату общин. Однако профсоюзы настроены против: по их мнению, это навредит работникам. Кроме того, все объявления, плакаты, маркировки и защитные экраны в общественных местах потеряют свою актуальность — их придется заменить.

По мнению Даунинг-стрит, сокращение дистанции — это компромиссный вариант, который защитит людей и позволить восстановить экономику страны. Однако, если количество заражений Covid-19 вновь возрастет, правительство готово отменить свое решение.

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