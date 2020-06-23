Борис Джонсон должен урезать свою зарплату из-за пандемии

Так считают три четверти британцев

Около 75% британцев хотели бы, чтобы Борис Джонсон урезал свою зарплату в знак солидарности с людьми, чьи доходы пострадали от коронавируса, пишет The Daily Mail. По результатам опроса консалтинговой компании Redfield and Wilton Strategies, только 13% не видят в этом необходимости.

Мэр Лондона Садик Хан уже объявил, что урезал свой годовой доход, £152 тыс., на 10% — то есть примерно на £15 тыс. По его словам, из-за пандемии COVID-19 лондонцы суммарно не досчитались £500 млн.

Среди аналитиков растут опасения, что Великобритания столкнется с самой сильной рецессией за 300 лет. Государственный долг в мае составил £55 млн — это больше, чем ВВП страны.

Ранее представители Даунинг-стрит и министр финансов Риши Сунак уклонились от вопросов журналистов о том, стоит ли кабинету министров временно уменьшить свой доход. Так они показали бы солидарность с теми, кто отправился в оплачиваемый отпуск или потерял рабочее место.

В 2010 году бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон урезал заработные платы кабмина на 5% из-за финансового кризиса.