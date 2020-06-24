﻿﻿﻿﻿﻿

65% лондонцев останутся в столице даже при переходе на удаленную работу

65% лондонцев останутся в столице даже при переходе на удаленную работу
Фото:123rf.com

Они очень любят свой город

65% жителей Лондона останутся в столице, даже если в скором времени смогут работать удаленно и не будут зависеть от офиса, пишет The Evening Standard. Однако 28% респондентов признались, что пандемия коронавируса сильно осложнила их жизнь в Лондоне. Всего в опросе независимого аналитического агентства Centre for London приняли участие 1,5 тыс человек.

Почти 40% родителей с детьми младше 18 лет признались, что едва сводят концы с концами, а 7% были вынуждены обратиться в продовольственные банки во время карантина.

У половины опрошенных лондонцев доход значительно снизился и только у 17% — возрос.

Однако, несмотря на возникшие сложности, жители столицы настроены оптимистично. 40% верят, что ситуация наладится в течение года и лишь 8% заявили, что могут покинуть Лондон в ближайшее время. «Мы видим, что коронавирус по-разному повлиял на людей. Большинство настроено оптимистично, но некоторые всерьез беспокоятся за свое будущее», — говорит руководитель исследования Centre for London Эрика Белкер.

«Несмотря на нынешнюю неопределенность, лондонцы понимают: столица с большей вероятностью даст им возможность пережить пандемию с минимальными потерями», — заявил заместитель директора консалтинговой компании Savanta Оливер Уорсфорд.

profile-sample2
Это гордое слово «лендлорд»
24-06-2020
profile-sample2
65% лондонцев останутся в столице даже при переходе на удаленную работу
24-06-2020
profile-sample2
Оппозиция предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю
24-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.