65% лондонцев останутся в столице даже при переходе на удаленную работу

Они очень любят свой город

65% жителей Лондона останутся в столице, даже если в скором времени смогут работать удаленно и не будут зависеть от офиса, пишет The Evening Standard. Однако 28% респондентов признались, что пандемия коронавируса сильно осложнила их жизнь в Лондоне. Всего в опросе независимого аналитического агентства Centre for London приняли участие 1,5 тыс человек.

Почти 40% родителей с детьми младше 18 лет признались, что едва сводят концы с концами, а 7% были вынуждены обратиться в продовольственные банки во время карантина.

У половины опрошенных лондонцев доход значительно снизился и только у 17% — возрос.

Однако, несмотря на возникшие сложности, жители столицы настроены оптимистично. 40% верят, что ситуация наладится в течение года и лишь 8% заявили, что могут покинуть Лондон в ближайшее время. «Мы видим, что коронавирус по-разному повлиял на людей. Большинство настроено оптимистично, но некоторые всерьез беспокоятся за свое будущее», — говорит руководитель исследования Centre for London Эрика Белкер.

«Несмотря на нынешнюю неопределенность, лондонцы понимают: столица с большей вероятностью даст им возможность пережить пандемию с минимальными потерями», — заявил заместитель директора консалтинговой компании Savanta Оливер Уорсфорд.