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Британцы проводят в интернете больше четырех часов в день

Британцы проводят в интернете больше четырех часов в день

Пандемия коронавируса повлияла на образ жизни

Из-за пандемии коронавируса британцы стали проводить в интернете больше времени, пишет The Guardian. Согласно опросу Ofcom, средний британец теперь находится онлайн четыре часа и две минуты в день. В сентябре прошлого года этот показатель составлял три с половиной часа.

Интерес к телевидению и радио в стране, напротив, снизился. Аналитики полагают, что карантин ускорил переход от традиционных медиа к онлайн-формату. Треть британцев теперь предпочитает смотреть видео на Youtube, нежели включать телевизор. Все больше людей отказываются от газет и предпочитают читать новости с экрана смартфона.

70% британцев на регулярной основе стали совершать видеозвонки — до карантина их было вдвое меньше, говорится в исследовании Ofcom. Приложение Zoom, о котором знали лишь немногие, теперь установили 13 млн человек.

Тем не менее, один из восьми британцев предпочитает не пользоваться интернетом. Больше половины из этого числа составляют люди старше 75 лет. Кроме того, чем беднее семья, тем больше вероятность, что доступа в интернет у нее нет. 

Аналитики Ofcom опасаются, что это может привести к расслоению общества. Так, далеко не все дети в карантин смогли обучаться онлайн, что наверняка скажется на их дальнейшей успеваемости.

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