Это гордое слово «лендлорд»

Вложения в британскую недвижимость считаются одними из самых выгодных и стабильных. Что же нужно для того, чтобы купить недвижимость для сдачи в аренду и стать лендлордом?

Во-первых, у вас уже должна быть собственная недвижимость, в которой вы живете. Купить недвижимость для сдачи, не имея собственного жилья, вряд ли получится.

Во-вторых, нужно правильно выбрать недвижимость для покупки. Самое важное условие — она должна сама себя окупать. Именно поэтому подход к вычислению суммы максимально возможного кредита и размера депозита и требования к недвижимости различаются в зависимости от того, для собственного она проживания или для сдачи в аренду.

Депозит

При покупке недвижимости для проживания (Residential) минимальный депозит — 10%, а вот при покупке недвижимости для сдачи в аренду (Buy To Let) он составит не менее 20—25%. Банки считают покупку недвижимости для сдачи в аренду более рискованной, чем приобретение жилья для собственного проживания, поэтому и размер депозита так сильно различается.

Доходы

Обычное требование банков — чтобы минимальный доход заемщика, покупающего недвижимость для сдачи в аренду, был около £20—25 тыс. в год, этого достаточно.

Оценка недвижимости

При покупке недвижимости Buy To Let банк оценивает не только стоимость самой недвижимости, но и потенциальную стоимость аренды такого жилья. Сумма месячной арендной платы должна как минимум на 20—40% превышать ежемесячную плату по ипотечному кредиту, ведь вам придется платить налоги с полученной арендной платы. Процент зависит от вашей ставки налогообложения.

То есть если вы платите по ипотечному кредиту £1 000 в месяц, сдаваться недвижимость должна минимум за £1 200. В противном случае банк попросит вас увеличить размер депозита.

Конечная сумма кредита (и, соответственно, депозита) будет зависеть также от размера платежей за аренду приобретаемой недвижимости, расходов на ее содержание, стоимости страховки, cервисного сбора, налога на землю и т. п.

Ваш возраст

Что касается возраста заемщика и срока ипотечного кредита, то при покупке недвижимости для сдачи в аренду банки весьма лояльны. Некоторые банки и вовсе не ограничивают верхний возраст заемщика, покупающего инвестиционную недвижимость.

Проценты

Стоимость ипотечного кредита, то есть проценты, которые вы будете платить за Buy To Let, также зависит от размера депозита, но и при одинаковом депозите ставка будет выше, чем при покупке жилья для собственного проживания. Привлекает, однако, то, что при покупке инвестиционной недвижимости можно выбрать interest-only платежи. Это значит, что вы выплачиваете только проценты по кредиту, что позволяет получать ежемесячную прибыль от разницы между платежами по ипотеке и арендной платой.

Количество недвижимости и общая сумма ипотечных кредитов

Большинство банков ограничивает как количество объектов недвижимости, зарегистрированной на одного человека, так и общую сумму ипотечного долга по такой недвижимости.

Нестандартные виды аренды

Если вы планируете сдавать покупаемую недвижимость покомнатно, то есть нескольким арендаторам, вам будет сложнее получить ипотечный кредит, так как к такой недвижимости применяются специальные требования. Дом должен быть приведен в соответствие с условиями HMO (House of Multiple Occupation) и иметь специальную лицензию. Если это лизгольд (leasehold), нужно будет сначала получить разрешение собственника здания (freeholder).

Краткосрочная аренда через Airbnb также может быть источником дохода для ипотечной недвижимости. Жизнь не стоит на месте, и некоторые банки готовы одолжить вам деньги на покупку недвижимости для такого вида бизнеса.

Коммерческую недвижимость и недвижимость смешанного типа: магазин внизу и апартаменты сверху — вы также можете купить с помощью ипотеки. Самое главное, чтобы инвестиционная недвижимость приносила стабильный доход, которым можно гасить платежи.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании — это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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