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Масочный режим

Масочный режим

Кто производит маски в Британии и где их купить?

Маска, я тебя знаю!

Помните это видео: Россия, крыльцо подъезда, немолодая женщина в маске не дает девушке войти в подъезд? «У нас масочный режим!» — набрав в легкие побольше воздуха и гнева, кричала женщина, с каждым повтором прибавляя агрессии и децибелов. Наверняка еще пару-тройку недель назад вы над этим видео посмеялись бы. Но теперь шутки в сторону: попасть из точки А в точку Б на общественном транспорте без маски вы больше не сможете. По крайней мере в Англии. В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе эта мера пока не признана обязательной.

К единому мнению о пользе масок не пришли ни рядовые граждане, ни члены правительства. Одно из последних исследований, проведенных для ВОЗ, показало, что риск подхватить COVID-19 при ношении маски снижается на 80%. Даже если звучит неубедительно, выбирать англичанам уже не приходится. За нарушение — штраф £100 на месте, отказ от предоставления услуг перевозки или высадка с транспорта. Правило это распространяется на поезда, автобусы, метро, такси, самолеты и паромы. Послабление предусмотрено только для детей в возрасте до трех лет, людей с ограниченными возможностями и (или) с заболеваниями дыхательной системы.

Предписание властей снисходительно к любым типам масок, будь то N95, одноразовая хирургическая или же самодельная. СМИ даже публикуют инструкцию, как сделать маску из двух слоев кухонного полотенца, скотча, дырокола и куска веревки. На многих крупных станциях и вокзалах появились пункты бесплатной раздачи медицинских масок и автоматы по их продаже.

Модный аксессуар

Для некоторых маски из предмета гигиены превратились в аксессуар, а то и статусный символ. Будем считать, что на мировой арене тон задала президент Словакии Зузана Чапутова: на принятие присяги она вышла в платье и маске глубокого бордового цвета. Как только пандемия началась, многие бренды, например Maison de Carine, включили расшитые кружевом и бисером маски в наряд невесты. Хотя свадьбы проводить во многих странах запрещено…

Конечно, не у всех есть навыки белошвейки, а выглядеть хорошо хочется. К счастью, фешн-маски выпускают и любимые бренды, и знакомые в соседнем квартале. На онлайн-платформе Etsy, где продают вещи ручной работы, уже есть наборы «неделька» — можете менять маски каждый день, подбирая их к нарядам и настроению. Модные журналы, например Harper’s Bazaar, при предзаказе копии карантинного выпуска предлагали снабдить читателя дизайнерской маской в подарок.

Конечно, селебрити не остались в стороне от тренда. Пэрис Хилтон выпустила недорогие ($14) веселенькие маски — черные с ярко-розовыми надписями That’s Hot и Loves It. Первая партия восьмидолларовых однотонных масок бренда Ким Кардашьян SKIMS разлетелась за считанные часы. Кардашьян пожертвовала деньги и 10 тыс. бесшовных масок благотворительным партнерам. Для благого дела британский дизайнер Amy Kuschel Brugger cобрала на GoFundMe около $12 тыс. Ее цель — пожертвовать 3 800 тканевых масок врачам и работникам служб экстренной помощи.

Появились маски и для любителей тяжелого люкса, например из кожи от люксовых брендов Zilli и Pritch London. На сайте последнего сказано, что все средства от продажи недешевых масок (£230 за штуку) Арина Притч перечисляет в Age UK — благотворительную организацию, которая поддерживает пожилых людей. Такие маски совесть не позволит просто снять и бросить в сумку, и теперь в продаже появились клатчи для масок, как у бренда Марии Соле Феррагамо So-Le Studio.

Одобрение журнала Forbes заслужили российский бренд Lena Karnaukhova с масками из органического льна и украинский Julia Kros, пустивший в ход обрезки тканей от предыдущих коллекций. По этому же пути пошла Наталья Зинько, лондонский дизайнер с украинскими корнями. Ее бренды Natasha Zinko и Duoltd выпустили маски по £25 и половину дохода направят в благотворительный медицинский фонд.

Лилия Ворд, актриса и преподаватель русского языка

«Когда в начале марта в ответ на тревожные новости из Европы Борис Джонсон озвучил план о популяционном иммунитете, я испугалась — решила, что народ оставили умирать. Занятия со студентами я стала переводить в онлайн-режим, но выходила по делам из дома всегда в маске, перчатках и даже с пластиковым экраном. Медицинские маски не прилегали достаточно к лицу, и тогда в интернете я нашла выкройку маски, которая хорошо закрывала лицо, сделала десяток образцов и поделилась новостями в «Фейсбуке».

Первые маски я сшила из поликоттона — швейная машина у меня уже была, ткань тоже, я брала ее на костюм в прошлом году. Навыки шитья я получила в детстве — ходила на курсы кройки и шитья. В локальной социальной сети моего района Хэррингей девушка-дизайнер бросила клич: больнице Middlesex Hospital не хватало средств защиты. Я откликнулась и сшила для врачей десять масок, затем еще три — для моего ученика и его 90-летней мамы. Ткань я складывала в четыре слоя, внутри — кармашек для фильтра.

Тогда на рынке было мало предложений, и люди стали просить меня сделать маски на продажу. Цена с доставкой — £7. Для следующей партии я купила и ткань, и проволочки для фиксации масок на носу. Рекламу давала только на своей странице в «Фейсбуке». Изготовление масок для меня скорее не источник дохода, а форма медитации: пока я не торопясь шью, слушаю музыку и аудиокниги. Деньги небольшие, но дело полезное.

Думаю, власти опоздали с введением правила об обязательном ношении масок. Сделали бы это раньше, и меньше людей бы заболели».

Кейт Диаз, дизайнер и ювелир

«Я родилась в Колумбии, выросла в Мадриде, в Лондон приехала в 2008 году. Свой первый бренд я основала два года назад. Kate Diaz — это дорогие купальники, обувь и украшения из изумрудов. Производится товар в Колумбии и Бразилии. С началом эпидемии спрос на купальники упал — те, кто сможет сейчас поехать на море, будут рады сделать это даже нагишом. С новыми правилами социального дистанцирования красоваться в дорогих купальниках пока негде. А на маски люди готовы тратить деньги.

Я думала целый месяц, а стоит ли начинать производство масок. Но когдп по телевидению сообщили новость, что в Google самый частый запрос — дизайнерские маски для лица, поняла, что нельзя ждать ни минуты. Вся моя семья надела маски, когда отец позвонил из Мадрида и рассказал истории, которые нас напугали. Но ходить каждый день в медицинской маске я была не готова: я люблю моду, красоту, а эти маски на редкость уродливы.

Маски Kate Diaz (цена — $30, или £24) делают из двух слоев хлопка, в комплекте — шелковая сумочка для хранения. Это однотонные маски с небольшой вышивкой нитями или бисером. Я отказалась от ярких принтов после того, как увидела маски в мексиканском и африканском стиле. Люблю яркий макияж, броскую одежду и украшения — в сочетании с принтами такой образ выглядит аляповато. Фильтры я не использую, мои маски и так плотно закрывают подбородок. К тому же фильтры будут разлагаться многие годы, а я против загрязнения окружающей среды».

Подготовила Елена Лео

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