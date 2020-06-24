Оппозиция предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю

Депутаты направили письмо Риши Сунаку

Группа оппозиционных депутатов предложила министру финансов Риши Сунаку ввести четырехдневную рабочую неделю, сообщает The Guardian. Кроме того, лейбористы, представители Шотландской национальной партии и партии «зеленых» выступают за создание специальной комиссии по оценке ущерба от эпидемии — как это уже сделали в Шотландии.

По мнению парламентариев, сокращение рабочих часов — это «мощный инструмент для выхода из финансового кризиса» после эпидемии Covid-19. Четырехдневная рабочая неделя позволит снизить стресс и переутомление, улучшит психическое здоровье, а также повысит производительность труда.

В качестве примера депутаты привели период Великой депрессии. В 1930-е годы продолжительность рабочего дня пришлось сократить, чтобы уменьшить безработицу.

В прошлом году лейбористы обещали внедрить четырехдневную рабочую неделю, если победят на выборах. Об этом думает и действующий премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. По ее словам, это положительно повлияет на производительность труда и повысит интерес к внутреннему туризму.