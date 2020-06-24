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Оппозиция предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю

Оппозиция предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю
Фото:flickr.com/uk_parliament

Депутаты направили письмо Риши Сунаку

Группа оппозиционных депутатов предложила министру финансов Риши Сунаку ввести четырехдневную рабочую неделю, сообщает The Guardian. Кроме того, лейбористы, представители Шотландской национальной партии и партии «зеленых» выступают за создание специальной комиссии по оценке ущерба от эпидемии — как это уже сделали в Шотландии.

По мнению парламентариев, сокращение рабочих часов — это «мощный инструмент для выхода из финансового кризиса» после эпидемии Covid-19. Четырехдневная рабочая неделя позволит снизить стресс и переутомление, улучшит психическое здоровье, а также повысит производительность труда.

В качестве примера депутаты привели период Великой депрессии. В 1930-е годы продолжительность рабочего дня пришлось сократить, чтобы уменьшить безработицу.

В прошлом году лейбористы обещали внедрить четырехдневную рабочую неделю, если победят на выборах. Об этом думает и действующий премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. По ее словам, это положительно повлияет на производительность труда и повысит интерес к внутреннему туризму.

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