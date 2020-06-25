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Нелегальная вечеринка в Брикстоне завершилась массовыми беспорядками

Нелегальная вечеринка в Брикстоне завершилась массовыми беспорядками

Пострадали более двадцати полицейских

Вечером 24 июня в Брикстоне прошла нелегальная уличная вечеринка, которая вылилась в массовые беспорядки и потасовку с полицией. Десятки людей собрались возле жилого комплекса Angell Town, после чего обеспокоенные жильцы начали звонить в полицию, сообщает BBC. Стражи правопорядка попытались разогнать собравшихся, однако они продолжили вечеринку.

В качестве подкрепления к жилому комплексу были направлены более двадцати полицейских, и толпа отреагировала на них агрессивно. Участники вечеринки атаковали полицейских, бросались в них бутылками и начали громить полицейские машины. Некоторые из них имели при себе ножи.

В ходе потасовки пострадали двадцать два офицера полиции, двоим из них понадобилась медицинская помощь. Двоих участников вечеринки увезли в больницу, еще четверо были арестованы.

Сейчас за нападение на полицейского преступников могут приговорить к 12 месяцам тюремного заключения. Официальный представитель премьер-министра Великобритании сообщил, что в скором времени правительство намеревается внести поправки в закон и удвоить этот срок. «Случившееся просто ужасно. Нападать на полицейских — недопустимо», — заявили на Даунинг-стрит.

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