Как будут работать пабы и рестораны в июле?

Никакой музыки и никаких заказов у стойки

С 4 июля в Англии откроются пабы, кафе и рестораны. Заведениям придется привыкнуть к небольшому количеству посетителей и регулярным санитарным обработкам помещений. Правительство опубликовало список правил, которые необходимо будет соблюдать после открытия, пишет Metro.

Музыку в пабе придется выключить, а громкость телевизора — убавить, чтобы клиенты могли расслышать друг друга, не повышая голос. Согласно правительственным рекомендациям, чем тише люди говорят и дальше находятся друг от друга, тем меньше шанс передать коронавирус воздушным путем.

Толпиться у стойки тоже нельзя. Если у ресторана есть свое мобильное приложение, то заказ лучше сделать заранее с помощью смартфона. В маленьких пабах официант подойдет к клиенту сам, чтобы уточнить заказ. Контейнеры со столовыми приборами исчезнут с 4 июля — ножи и вилки будут приносить вместе с заказом.

Пабы и рестораны теперь должны собирать данные о посетителях и хранить их в течение трех недель. Так специалистам NHS, занимающимся отслеживанием контактов заболевших, будет проще найти клиента и предупредить его о риске заболевания, сообщает The Telegraph.

Социальную дистанцию придется соблюдать не только посетителям, но и работникам — на кухнях установят защитные экраны или разведут людей по разным помещениям.