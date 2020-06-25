Как оказаться за границей, не выезжая из Британии

Побывать в баварском замке и французском шато можно, не покидая страну

Ограничения на полеты из-за пандемии коронавируса лишили британцев многих популярных туристических направлений. Однако насладиться отпуском в необычном месте можно, не покидая пределов Великобритании.

Специально для тех, кто соскучился по новым впечатлениям и экзотическим локациям, Love Home Swap предлагает найти жилье на любой вкус – от небольшого бунгало до роскошного особняка и даже замка — связаться с хозяевами и договориться о дате заезда.

Многие из домов выглядят так, будто их переместили прямо со скандинавских просторов или тропических пляжей. Например, вы можете поселиться в шотландском замке близ озера Loch Lomond, который напоминает баварские замки короля Людвига. В здании могут разместиться до двадцати человек, так что места хватит всем.

Любители аскетичного образа жизни могут поселиться в домике рядом с городком Ньюквей в Корнуолле. Он очень похож на хижину на берегу норвежского фьорда, где можно отдохнуть от городской суеты.

В Амстердам лететь необязательно — настоящий плавучий дом можно найти и в Лондоне. Ощутить всю прелесть речного круиза, не покидая столицы — это ли счастье?

Тем, кто соскучился по Новому Свету, наверняка придутся по душе апартаменты в Чизике, напоминающие домик в Майами. Из больших окон с видом на воду можно полюбоваться чудесными летними закатами, а шелест пальмы будет напоминать вам о тропиках.

Швейцария или Франция? Выбирайте, какой отдых вам больше нравится — в бревенчатом домике посреди леса или фермерском доме в окружении душистых лугов.

«Это фантастический способ провести отпуск и найти новых друзей! Мы хотели бы подарить людям возможность отдохнуть в необычном месте, не покидая Британию», — говорит глава Love Home Swap Селия Пронто.