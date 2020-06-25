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Температура в Великобритании поднимется до 34 градусов

Температура в Великобритании поднимется до 34 градусов

Met Office просит людей не находиться долго на солнце

Среда, 24 июня, стала самым жарким днем в Великобритании, однако четверг грозится побить этот рекорд, сообщает Sky News. По данным синоптиков, воздух прогреется до 32-33 градусов по Цельсию в Англии и до рекордных 34 градусов в некоторых областях Уэльса. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в Уэльсе 18 июня 2000 года — тогда термометры показали 33,7 градусов по Цельсию.

Метеослужбы предупреждают о повышенном уровне солнечного излучения и просят людей по мере возможности остаться дома. Индекс ультрафиолетового излучения приблизился к предельным значениям и составит сегодня порядка 8 по Англии и 9 в Шотландии.

«Такие значения нетипичны для Великобритании. Под действием солнечного света синтезируется витамин D, однако люди со светлой кожей могут получить солнечный ожог», — предупреждает Микаэла Хегглин, специалист по атмосферным явлениям из университета Рединга.

Во второй половине дня возможны грозы на западе Англии и в Северной Ирландии. Прогнозируемое количество осадков — 30-40 мм. Дожди продолжатся и в пятницу, 26 июня.

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