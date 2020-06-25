Укладка без проблем: три тренда

Забудьте про сложные многоступенчатые ритуалы укладки! Новая реальность диктует: чем проще, тем лучше, — да и модные дизайнеры утверждают то же самое в один голос. От небрежно растрепанных волос до высоких хвостов — последние тенденции в создании модных причесок.

(1) Небрежные волны

Цель — закрутить волосы так, будто они у вас вьются от рождения или вы только что вернулись с прогулки у побережья. Лучше всего делать это на второй день после мытья головы, иначе волосы выпрямятся намного быстрее. Не забудьте предварительно нанести продукт, защищающий от высоких температур. Добиться небрежных волн на волосах можно, закрутив их плойкой, при этом не зажимая плотно, волны должны быть легкими. После разбейте кудри руками, а затем причешите так, чтобы они выглядели как можно естественнее.

Это плотное молочко, которое активизируется под воздействием высоких температур, поэтому лучше всего после его нанесения высушить волосы феном и вытянуть «утюжками» или закрутить, чтобы «запаять» полезные ингредиенты. Результат — волосы более плотные, хорошо укладываются и не пушатся. Еще один плюс продукта — небольшой расход.

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Восстанавливающая несмываемая сыворотка от tianDe проникает во внутренние слои волоса, обеспечивая полноценное питание и интенсивное увлажнение. Она укрепляет и восстанавливает структуру волос, предотвращает расщепление кончиков. Сыворотка возвращает волосам блеск, эластичность, шелковистость и здоровый вид. Эта сыворотка термозащитная, она также поможет защитить волосы при укладке. Сыворотка не требует смывания, ее нужно наносить на влажные чистые волосы, предварительно растерев в ладонях. Эффект заметен сразу: волосы легко расчесываются.

(2) Пробор посередине

Тенденцию задал последний модный показ Thierry Mugler в Париже. Все внимание — на безупречную укладку феном. Для того чтобы добиться такой прически, при мытье используйте шампунь и кондиционер для объема волос и обязательно сполосните волосы холодной водой, чтобы закрыть кутикулы для идеальной гладкости. Ровно разделите волосы посередине, нанесите спрей для придания объема и высушите волосы, накручивая их на круглую расческу. Лучше всего сушить волосы секциями. В завершение сбрызните пробор лаком и пригладьте волосы ладонями.

£6,99 // trevorsorbie.com

Средство для прикорневого объема не утяжеляет волосы и придает пышность самым тонким волосам. Содержит протеин пшеницы, который окутывает каждую прядь для дополнительного объема, и аминокислотный комплекс, который увлажняет, укрепляет и восстанавливает поврежденную поверхность волос.

В серию также вошли шампунь и кондиционер, пенка и лак для объема.

(3) Хвост

Тугой хвост снова популярен. Сделать его можно в два счета, при этом он подходит для маскировки не совсем свежих волос и спасает ситуацию, если вы нанесли слишком много продукта для укладки или масла для волос и корни выглядят слишком блестящими и жирными.

Распылите сухой шампунь и вбейте его в корни волос, пройдитесь сверху расческой-щеткой и закрепите хвост на нужной высоте. Oscar de la Renta предлагает завязывать хвост высоко и закреплять его платком, а Mulberry, наоборот, как можно ниже и разделяя волосы на пробор.

£11,85 // mukme.com

Новинка австралийской марки для волос MUK — сухой шампунь с легким ароматом зеленого яблока. В отличие от большинства своих собратьев, Head Muk Dry Shampoo убирает лишнюю жирность и придает волосам объем не за счет пудры, а благодаря комплексу впитывающих ингредиентов, которые не оставляют налета даже на самых темных волосах.

Мыть волосы ежедневно вредно?

Привычку мыть волосы каждый день, особенно если они у вас довольно короткие, трудно искоренить. Однако давно доказано, что от частого мытья волос больше вреда, чем пользы. Да, они кажутся более свежими и ухоженными, лучше держат объем, но добиться такого эффекта можно и с помощью хорошего сухого шампуня. Его можно использовать после легкой тренировки, когда волосы мыть вроде бы и нет необходимости, но освежить хочется. Сухой шампунь — один из моих любимых продуктов-спасателей. Когда ты лег спать с еще свежей, казалось бы,

головой, а проснулся словно ночевал с кусочком сала на подушке и времени помыть и уложить волосы с утра нет, на помощь приходят они — сухие шампуни.

Как показал опыт, не все действуют одинаково. Важно выбрать такой, который убирает лишнюю жирность с корней, придает объем волосам, но при этом не делает их безжизненными и липкими.