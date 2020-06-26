Коронавирус: новое руководство для бизнеса после карантина

В обновленном руководстве правительства говорится, что предприятия должны проводить процедуры оценки риска Covid-19 для обеспечения безопасности рабочих мест, которые должны быть опубликованы на их веб-сайте, а также разрабатывать процедуры уборки и гигиены.
Подробности – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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