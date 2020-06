Неизвестный напал на людей с ножом в центре Глазго

Неизвестный напал на людей с ножом в здании отеля Park Inn в центре Глазго, сообщает BBC. По данным полиции, погибли не менее трех человек, еще шестеро находятся в больнице. Среди них — один полицейский, получивший ранения при попытке задержать преступника. Его состояние оценивается как стабильное.

Нападавшего застрелила полиция, он действовал в одиночку. В данный момент на West George Street по-прежнему работают спецслужбы, сам отель оцеплен. Полиция просит жителей города воздержаться от посещения этого района.

Один из свидетелей атаки, назвавшийся Джоном, рассказал, что спустился к стойке регистрации и увидел лежащего на полу человека в крови. «Я попросил его сохранять спокойствие и пошел звать на помощь. Чуть позже я увидел еще одного пострадавшего», — описал случившееся Джон.

Сообщается, что в отеле проживали беженцы и просители убежища, оставшиеся без жилья на время пандемии. Полиция ищет мотив, но пока не связывает случившееся с терроризмом. Борис Джонсон и первый министр Шотландии Никола Стерджен назвали случившееся «ужасным» и подтвердили, что находятся в курсе событий.

Police are dealing with a major incident in Glasgow city centre after reports of a multiple stabbing.

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 26, 2020