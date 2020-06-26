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В Англии могут закрыть пляжи

В Англии могут закрыть пляжи
Фото:twitter.com/Bournemouthecho

Министр здравоохранения недоволен поведением отдыхающих

25 июля стал самым жарким днем в Великобритании. Тысячи людей отправились отдыхать на пляжи, забыв о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Желающих отдохнуть было так много, что одному муниципалитету пришлось вызвать полицейских для восстановления порядка, пишет The Evening Standard.

По данным муниципалитета Борнмута, отдыхающие проигнорировали просьбы синоптиков воздержаться от поездок в жаркую погоду. Они парковались в неположенном месте, блокируя дороги, мусорили на пляже и оскорбляли сборщиков мусора, пытавшихся навести порядок. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предупредил, что у правительства есть полномочия закрыть пляжи.

«Мне не хотелось бы прибегать к таким мерам — люди были в жестком карантине довольно долго и теперь хотят отдохнуть. Однако, если такое поведение продолжится, мы готовы принять меры», — заявил Хэнкок.

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что нарушение социальной дистанции приведет к новой вспышке болезни. «Уровень заражения Covid-19 снизился благодаря общим усилиям, однако коронавирус все еще здесь. Если мы не будем соблюдать правила, то количество заболевших снова увеличится», — написал Уитти в «Твиттере».

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