Треть британцев с удовольствием провела время в карантине

Жители Шотландии отнеслись к локдауну более негативно, чем жители Англии

Ученые из Университетского колледжа Лондона решили выяснить отношение британцев к карантину, пишет ITV News. За две недели они опросили свыше 70 тыс. человек и обнаружили следующее: треть британцев с удовольствием провела время в локдауне. В основном это люди 30-59 лет с достаточно хорошим заработком и семьей.

46% опрошенных не понравились временные ограничения, 17% выступили против карантина и только 4% остались довольны всем. Жители Шотландии и Уэльса отнеслись к карантину более негативно, чем жители Англии.

36% опрошенных заявили, что не будут скучать по этому периоду времени. Однако больше четверти британцев (26%) признались, что, скорее всего, будут.

Избавиться от вредных привычек за время карантина британцы не смогли. Даже наоборот — четверо из десяти опрошенных набрали вес, а треть курильщиков стала курить больше. 17% опрошенных рассказали, что стали чаще потреблять алкоголь.

«Большинству жителей Великобритании сидеть в карантине не понравилось. Те, кто сумел извлечь из него пользу, по большей части хорошо зарабатывают и имеют семью, а значит — меньше всего пострадали от экономических и социальных ограничений», — резюмировала ведущий автор исследования доктор Дейзи Фанкур.