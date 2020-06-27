Принцесса Диана: единственная «королева сердец»

Ее называли иконой стиля, самой популярной женщиной в мире, народной принцессой. Она навсегда осталась королевой сердец благодаря своей доброте. 1 июля принцессе Диане исполнилось бы 59 лет. Сегодня мы вспоминаем интересные факты об этой удивительной и всеми любимой женщине.

Рожденная под аплодисменты

Диана стала третьей девочкой в семье Джона Спенсера, ожидавшего наследника. Конечно, отец был немного огорчен, но это нисколько не сказалось на его любви к дочери. Когда Диана появилась на свет, до комнаты роженицы донеслись аплодисменты — как раз в тот момент на поле для гольфа, находящемся по соседству, игрок отправил мяч в дальнюю лунку. Все посчитали совпадение хорошим знаком.

Что касается родословной, то тут Диане было чем похвастаться: в венах ее предков по отцовской линии текла королевская кровь, которую они унаследовали от незаконнорожденных сыновей короля Карла II и незаконнорожденной дочери его брата, короля Якова II.

Среди ее знаменитых родственников — Джордж Вашингтон, Уинстон Черчилль и Одри Хепберн.

С королевской семьей Спенсеров связывали давние отношения. Бабушка Рут была фрейлиной у королевы-матери. Сам Джон Спенсер выполнял почетные обязанности конюшего королевы Елизаветы. При этом поместье Спенсеров и королевская резиденция в Норфолке соседствовали, так что встреча девочки с королевским семейством была вопросом времени.

Диане было 14, когда отец получил графский титул, и с тех пор она именовалась не иначе как леди Ди. Кстати, это имя стало более популярно, чем «принцесса Уэльская».

Душа танца

Что говорить, с учебой у Дианы отношения не задались. До 9 лет Диана была на домашнем обучении, затем она ходила в школу для девочек, но, как говорили педагоги, успехов не делала. После того как Диана провалила сразу несколько экзаменов, отец отправил ее на обучение в Швейцарию. Но и там ей было скучно, и вскоре она вернулась в Англию.

Страстью Дианы были танцы — вот чему она отдавалась полностью. В школьном конкурсе Диана одержала победу среди танцоров чечетки. Она грезила балетом и мечтала стать балериной, хотя прекрасно понимала, что ее мечтам не суждено сбыться: для балета ее рост был слишком высоким. Поэтому она воплощала свои нереализованные желания в жизни как могла.

В 1985 году Диана приготовила сюрприз для Чарльза, исполнив танец в Ковент-Гардене. Сюрприз удался, и потом еще долго обсуждали и ее танец, и ее наряд. Но в тот день Диана стала звездой вечера, перетянув на себя все внимание. Номер длился всего три минуты, но выходов на поклон было восемь.

Второй момент славы пришел на приеме в Белом доме. Диана затмила собой и мужа, и принимавшую их чету Рейганов, станцевав рок-н-ролл с Джоном Траволтой; импровизация вызвала настоящую истерию среди журналистов. Кстати, ни Диана, ни Траволта не знали, что им предстоит совместный танец. Траволта должен был стать партнером Нэнси Рейган, но в ответственный момент та кивнула в сторону Дианы. А Диана мечтала станцевать с Михаилом Барышниковым, который также был на том вечере, но у него жутко болели щиколотки. Так танец голливудского актера и английской принцессы вошел в историю.

Ходячий комплекс

Будучи иконой стиля и образцом для подражания, Диана считала себя ужасно некрасивой. С ростом 180 см и размером ноги 42 с половиной она чувствовала себя гигантом. Чтобы не смотреться выше рядом с Чарльзом (у него был такой же рост), как любящая жена, она отказалась от каблуков.

Диане никогда не нравился ее нос, казавшийся ей слишком большим, поэтому научилась позировать в таком ракурсе, чтобы нос был менее заметен. Сначала она наклоняла голову вниз и вбок и уже оттуда поднимала глаза на собеседника (или камеру). Самая фотографируемая женщина в мире хотела выглядеть привлекательной на любом фото.

Также критично она относилась и к своему телу и была недовольна своими широкими, как у пловчихи, плечами. К счастью, в то время была мода на объемные плечи в одежде, и Диана ловко скрывала особенности фигуры. Кстати, она обожала белые блузки. Их в ее гардеробе было около 300, и все их она выбирала сама.

Многие знают, что принцесса страдала булимией. Из-за нескольких неудачных кадров с помолвки и шутливой фразы Чарльза о ее полноте у Дианы развилась навязчивая идея похудеть, что, конечно, сказалось на ее здоровье. Она таяла на глазах. Портниха перешивала свадебное платье несколько раз, потому что в целом объем ее талии уменьшился на 20 см, а за 4 месяца она похудела на 12 кг.

Всю жизнь Диана предавалась самокритике и следила за собой. Ежедневные пробежки, тренировки в спортзале, плавание — она выработала стиль жизни, который поддерживал ее тело в полном порядке.

Всегда первая

Многому, что делала Диана, сопутствовало слово «впервые». Она стала первой королевской невестой, которая работала до свадьбы. И кем? Уборщицей, инструктором танцев для подростков, няней, помощницей учителя и воспитателя, помощницей в организации вечеринок. Несмотря на звездную родословную и графский титул отца, Диана не была невестой с приданым.

Впервые Диана изменила брачную клятву, убрав слово «повиноваться», чем произвела сенсацию на свадьбе. Она заменила повиновение на «любить, утешать, почитать и оберегать».

Да и сама свадьба: впервые она предпочла никому не известных дизайнеров именитым кутюрье. И не ошиблась! Ее платье до сих пор считается самым изысканным свадебным королевским нарядом. Для вышивки на платье было использовано более 10 тыс. жемчужин, а длина шлейфа достигала 8 м — это самый длинный шлейф среди всех свадебных платьев принцесс.

Первой в истории королевской семьи она рожала своих сыновей в больнице, а не дома и создала тем самым новую традицию.

К слову, мальчишек, маленьких принцев, она приобщала к обычной жизни: она водила их в кино, они стояли в очередях, ходили в «Макдональдс», катались на американских горках. Диана считала, что, даже если ты королевских кровей, невозможно находиться только в этом «пузыре» — жизнь за пределами дворца казалась ей более интересной и насыщенной.

Первое, что сделала Диана после развода, — распорядилась отнести некоторые свои платья в секонд-хенд. Она выручила £11 тыс., и это были ее первые наличные с тех пор, как она вышла замуж. Ранее она должна была пользоваться картой или выписывать чеки, да и расходы все были прозрачны, лишний раз не купишь бургер.

Тогда же впервые увидели деньги ее дети. Больше всего их удивило, что на банкнотах изображено лицо их бабушки. Пятифунтовую бумажку принцы тут же прозвали «голубой бабушкой», десятифунтовую — «коричневой бабушкой», а пятьдесят фунтов — «розовой бабушкой». Когда Диана раздавала им карманные деньги, мальчики, конечно, надеялись на «розовую бабушку».

Диану невозможно было не любить. Добрая, отзывчивая, с распахнутой душой и открытым сердцем, в котором всем хватало места, она считала, что ее единственным талантом было умение заботиться о других людях. Леди Ди публично пожимала руки зараженным СПИДом, курировала лепрозорий, помогала бездомным. Все, что она делала, было от души. Ее короткая жизнь, как свеча на ветру, вспыхнула и озарила все вокруг.

Подготовила Оксана Кеш