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Magic Britain: в гостях у сказки

Magic Britain: в гостях у сказки

Места, где поселилось волшебство

Замок Корф

За самыми захватывающими подробностями из английской истории отправляйтесь в графство Дорсет, где на вершине одного из холмов острова Пурбек возвышаются руины таинственного замка Корф. Его история окутана тайнами: за его стенами замка вершились человеческие судьбы, планировались коварные заговоры и убийства. По легенде, целый римский легион просто испарился в воздухе на этих холмах: говорят, даже сегодня в предрассветном тумане можно увидеть призраков исчезнувших воинов. Крови на холмах, было пролито немало — здесь состоялась не одна битва. Природная красота в сочетании с суровой романтикой руин просто поражает. Чтобы должным образом прочувствовать всю таинственность этих мест, стоит подняться на один из соседних холмов рано на рассвете или на закате. 

Адрес: The Square, Corfe Castle, Wareham BH20 5EZ

Время работы: с 10:00 до 16:30

Билеты: взрослым – £10; детям – £5. Бронировать места необходимо заранее!

 

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Фингалова пещера

Пещера находится на маленьком (всего 33 гектара) острове Стаффа. Названная в честь эпического великана Фингала вымытая в скале пещера поражает посетителей отнюдь не своим размером: удивительны базальтовые колонны идеально правильной формы. Можно подумать, что эти трехгранные, шестигранные и восьмигранные столбы  — результат кропотливой работы человека, но на самом деле это поразительная работа природы – результат кристаллизации вулканической лавы. Пещера радует не только глаз, но и слух. Войдя в грот, вы непременно услышите ее «пение»: огромный зал пещеры словно передразнивает шум прибоя. Не зря древнее название пещеры — Uamh-Binn, или «пещера мелодий».

Как добраться: в теплое время года местные туристические фирмы организуют экскурсию на катере. Если погода позволит, вам разрешат даже покинуть судно и пройти внутрь.

 

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Скалистый край

Таинственный ландшафт, скалистые вершины, красивейшие пейзажи – это все Пик-Дистрикт, первый национальный парк в Великобритании, который раскинулся на территории сразу шести графств. Парк условно разделен на северную часть и южную, где север — «Темная гора» с торфяными болотами, каменными уступами и вересковыми пустошами, а юг — заселенная людьми «Белая гора» с полями и пастбищами.  Кроме первозданной природной красоты, вы найдете здесь роскошный замок герцогов Девонширских Чатсуорт-хаус, где снимались фильмы «Гордость и предубеждение», «Герцогиня» и «Человек-волк», традиционная английская деревушка Бэйкуэлл с ведущим в нее пятиарочным мостом, Лайм-парк с оленьим заповедником и известняковые пещеры Голубого Джона, где до сих пор добывают драгоценные камни.

Адрес: Bridge St, Bakewell DE45 1DS

Время работы и билеты: свободный вход круглые сутки; взимается плата за кемпинг, аренду велосипедов и т.п.

 

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Озерный край

Название не обманывает: главную роль в парке Лейк-Дистрикт, что в часе езды от вышеупомянутого Пик Дистрикт, играют озера… А их здесь 16, плюс 53 водоема, каждый из которых уникален. Здесь расположены самое большое в Англии озеро Уиндермир и самое глубокое — Уост Уотер.  В парке вы найдете и самую высокую гору в Англии Скофелл Пайк высотой 978 м. Возможно, она не так величественна, как Эверест, но очень живописна. Полюбуйтесь видами скал, исследуйте горные ущелья и ручьи, посетите чудесный лес Гриздейл и красивейший Райдольский водопад.

Адрес: сам парк Лейк-Дистрикт огромен; используйте в качестве ориентира крупные объекты, к примеру, озеро Уиндермир (LA23 1LJ)

 

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Залив Робин Гуда

Ни один визит туриста в Северный Йоркшир не обходится без посещения залива Робин Гуда. Это место вошло в список «самых фотографируемых в мире». Здесь вы найдете и песок, и скалы, а когда вода отступит, сможете прогуляться по морскому дну, которое, обнажаясь, мгновенно изменяет весь пейзаж. Об истории этого места расскажет новая мозаика на парапете набережной, которая отображает важнейшие события начиная с Юрского периода до наших времен. Рыбацкая деревушка Робин Гуда покорит ваше сердце своими узенькими ухоженными улочками, где все просто дышит историей. Здесь можно и отдохнуть с комфортом, и духовно обогатиться: спасибо отличным отелям, кафе и магазинам. А еще можно отправиться пойти на экскурсию по местам стоянок контрабандистов или на «прогулку с привидениями».  

Адрес: Robin Hood’s Bay, Whitby YO22

Подготовила Вероника Гориа-Саво

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