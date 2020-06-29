Аналитики призывают правительство продлить выплаты до 2021 года

Это предотвратит безработицу

С 1 июля прекращается подача заявок на получение финансовой помощи по программе Coronavirus Job Retention Scheme, пишет The Guardian. Те, кто сумел ей воспользоваться, продолжат получать выплаты в размере 80% от дохода до конца октября. Однако уже с августа правительство будет вкладываться меньше — часть суммы начнут платить сами работодатели.

По мнению аналитиков The Resolution Foundation, последствием такого решения станет безработица. Многие компании потерпели убытки и будут вынуждены сократить штат, чтобы платить меньше. The Resolution Foundation призывает правительство продумать план по спасению рабочих мест. В качестве решения аналитическое агентство предлагает продлить выплаты до 2021 года — в особенности работникам гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы искусства и развлечений, а также розничной торговли.

Министр финансов Риши Сунак уверен, что послабления карантинных мер будет достаточно, чтобы восстановить экономику. По мнению The Guardian, он также может снизить НДС и объявить о налоговых льготах для компаний.

За время пандемии финансовую помощь получили более 9 млн человек. Государство потратило £22 млрд на выплаты сотрудникам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса.