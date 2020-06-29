﻿﻿﻿﻿﻿

Аналитики призывают правительство продлить выплаты до 2021 года

Аналитики призывают правительство продлить выплаты до 2021 года
Фото:123rf.com

Это предотвратит безработицу

С 1 июля прекращается подача заявок на получение финансовой помощи по программе Coronavirus Job Retention Scheme, пишет The Guardian. Те, кто сумел ей воспользоваться, продолжат получать выплаты в размере 80% от дохода до конца октября. Однако уже с августа правительство будет вкладываться меньше — часть суммы начнут платить сами работодатели.

По мнению аналитиков The Resolution Foundation, последствием такого решения станет безработица. Многие компании потерпели убытки и будут вынуждены сократить штат, чтобы платить меньше. The Resolution Foundation призывает правительство продумать план по спасению рабочих мест. В качестве решения аналитическое агентство предлагает продлить выплаты до 2021 года — в особенности работникам гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы искусства и развлечений, а также розничной торговли.

Министр финансов Риши Сунак уверен, что послабления карантинных мер будет достаточно, чтобы восстановить экономику. По мнению The Guardian, он также может снизить НДС и объявить о налоговых льготах для компаний.

За время пандемии финансовую помощь получили более 9 млн человек. Государство потратило £22 млрд на выплаты сотрудникам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса.

profile-sample2
Аналитики призывают правительство продлить выплаты до 2021 года
29-06-2020
profile-sample2
The Rolling Stones запретили Дональду Трампу использовать их песни в предвыборной кампании
29-06-2020
profile-sample2
В Британии могут ввести сбор за доставку из интернет-магазинов
29-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.