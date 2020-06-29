Про Бориса Джонсона снимут сериал

Он будет посвящен борьбе премьер-министра с коронавирусом

Английский режиссер, сценарист и продюсер Майкл Уинтерботтом снимет сериал о том, как Борис Джонсон пытался остановить эпидемию коронавируса в Великобритании и переболел пневмонией сам. Название сериала пока неизвестно, дата его выхода тоже не разглашается, пишет NBC News.

Сериал «расскажет правдивую историю о крупнейшем национальном кризисе во времен Второй мировой войны, с которым столкнулся лидер государства», — говорится в совместном заявлении кинокомпаний Fremantle, Passenger и Revolution Films.

Джонсон подвергся большой критике за свою стратегию сопротивления эпидемии — многие считают, что карантин нужно было объявить гораздо раньше. В Соединенном Королевстве зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавируса в Европе — скончались более 43 тыс. человек — и второй по величине показатель смертности в мире.

Кроме того, премьер-министр переболел коронавирусом сам, проведя несколько дней в отделении интенсивной терапии. Вскоре после выхода из больницы у Джонсона и его подруги Кэрри Симондс родился сын.

«В истории бывают редкие моменты, когда личная жизнь лидера страны удивительным образом переплетается с проблемами общества. Это как раз тот случай», — заявил представитель Fremantle Андреа Скросати.